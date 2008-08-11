2 - Ayrılma, ara verme, ek katkı ve başlangıç katkı payı

İstediğim zaman sistemden ayrılabilir miyim?



Emeklilik sözleşmenizin süresi içinde herhangi bir anda sistemden ayrılabilirsiniz. Şirketin bu hakkınıza sınırlama getirebileceği sadece bir durum var: Aktarım yaptığınız birikimli hayat sigortanız henüz satın alma hakkını kazanmamış ise, şirketiniz ilgili birikimli hayat sigortasının onaylı teknik esaslarına göre satın alma hakkının elde edileceği tarihe kadar başka bir şirkete birikimlerinizi aktarabilme veya sistemden ayrılma hakkınıza sınırlama getirebilir. Ancak bu durumun emeklilik sözleşmenizde belirtilmesi ve bilgilendirme yapılması gerekir.



Stopaj



Ayrılma sırasında ödeyeceğiniz stopajın emekli olma durumuna göre çok daha yüksek olacağını unutmayın!



Birikimleriniz üzerinden:

• 10 yıl süreyle katkı payı ödemeden ayrılmanız durumunda yüzde 15

• 10 yıl süreyle katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkınızı kazanmadan ayrılmanız durumunda ise yüzde 10

stopaj kesintisi yapılır.



Giriş aidatını taksitlendirerek ödemeyi veya ertelemeyi tercih ettiyseniz; sistemden ayrılma veya başka bir şirkete aktarım yapmanız durumunda kalan taksitleriniz veya ertelenen tutar ve varsa şirkete olan diğer borçlarınız birikimlerinizden indirilir.



Sistemden ayrılmadan ödemelerime ara verebilir miyim?



Emekli olmaya hak kazanmadan önce katkı payı ödemeye ara verebilirsiniz. Bu döneme karşılık gelen işlem tarihindeki asgari katkı paylarını ödemeniz durumunda ara verdiğiniz dönem emekli olmanız için gereken sürenin hesabında dikkate alınır. Ara verme durumunda şirket asgari ücretin aylık tutarının %25’ini aşmamak kaydıyla birikimlerinizden kesinti yapabilir. Ara verilen dönem için kesilecek yönetim gider kesintisini emeklilik sözleşmenizden öğrenebilirsiniz.



Katkı payının üzerinde ödeme yapmak istiyorum.



Katkı payının üzerinde bir ödeme yapmanız durumunda mevzuat dâhilinde emeklilik planınızdaki uygulamalar önem kazanır. Planlarda katkı payının üzerinde yapılan ödemelerle ilgili uygulama esasları bulunur. Bu ödemeler;

• Son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilebilir.

• Ödeme tarihinden itibaren azami bir yıllık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edilebilir.

• Ek katkı payı olarak kabul edilebilir.

Birçok planda ek katkı payları için daha düşük oranlarda yönetim gideri kesintisi uygulandığını ve bazı planlarda hiç yönetim gideri kesintisi yapılmadığını gözden kaçırmayın.



Plana dâhil olabilmek için ayrıca bir ödeme yapmak zorunda mıyım?



Sayıları az olmakla birlikte bazı planlarda plana dâhil olabilmek için “başlangıç katkı payı” olarak belirlenmiş katkı payı tutarını topluca ödemeniz istenebilir.

