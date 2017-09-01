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1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bayramlaşma

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, vatani görevlerini yapan askerler komutanlarıyla bayramlaştı

01 Eylül 2017 14:22

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'deki 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, vatani görevlerini yapan askerler komutanlarıyla bayramlaştı.
Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı\'na bağlı 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda, bayram namazının ardından bayramlaşma töreni düzenlendi. 1\'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Hava Pilot Albay Gökhan Ergün, vatani görevlerini yapmakta olan er ve erbaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Bayramlaşmanın ardından Albay Gökhan Ergün, yemekhanede askerlerle birlikte sabah kahvaltısı yaptı. 
1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli subaylar, Kurban Bayramı nedeniyle kulelerde nöbet tutan askerleri de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. 5 No\'lu Kulübedeki nöbetçi er Emrah Öztürk, Gümüşhane\'deki babası Sürmeli Öztürk ile telefonla görüştürüldü. Komutanın cep telefonundan babasının bayramını kutlayan er Emrah Öztürk bir hafta sonra terhis olacağını belirtti. Baba Sürmeli Öztürk oğlunun komutanlarına teşekkür etti. 1\'inci Ana Jet Üs Komutan Vekili Albay Gökhan Ergün Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı nizamiyesinde görevli askerlerin de bayramlarını kutladı.

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