19'uncu hamileliğinde bebek sahibi olabildi

T24

TARİF EDİLEMEZ MUTLULUK



BABA: ÇOK MUTLUYUM





BEBEĞİN SAĞLIĞI İYİ



Aksaray’da oturan ev kadını 39 yaşındaki Meryem Şimşek ile demirci ustası 41 yaşındaki Şenol Şimşek çifti, 17 yıl önce evlendi. Daha evliliklerinin ilk yılında hamile kalan Meryem Şimşek, üç aylıkken düşük yaptı.17 yıllık evlilikleri boyuna tam 18 defa hamile kalan Meryem Şimşek, düşük, ölü doğum ve erken doğum nedenleri ile bebek sahibi olamadı.Evlat umudunu kaybetmeyen çift, Aksaray’da yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştıkları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Güray Ünlü’nün sayesinde tekrar bebek yapmaya karar verdi. Daha önce gördüğü düşük tedavileri nedeniyle 160 kiloya kadar çıkan Meryem Şimşek, sıkı bir diyet uygulamasıyla 6 ayda 30 kilo vererek 130 kiloya düştü ve ardından 19’uncu kez hamile kaldı. Hamileliğinin 5’inci ayına kadarki dönemde doktorunun yakın takibinde olan Meryem Şimşek, Opr. Dr. Güray Ünlü’nün Antalya’ya taşınması üzerine doğum yaklaştığında da Antalya’ya geldi.Meryem Şimşek, Antalya’da Opr. Dr. Güray Ünlü’nün görev yaptığı Özel Uncalı Meydan Hastanesi’nde üç gün önce 3 kilo 200 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeğinin ismini de ’Muhammet Güray’ koydu.Muhammet Güray’a hamile kalması ve gebelik dönemindeki tedavileri sayesinde bugün bir bebek sahibi olduğunu söyleyen Meryem Şimşek, bu yüzden doğumu da yaptıran Opr. Dr. Güray Ünlü’nün ismini bebeğine verdiğini söyledi.Anneliğin tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirten Şimşek, yeni doğan bebeğinin yüzünde kaybettiği bebeklerini gördüğünü söyledi. Hayatının en mutlu günlerini yaşadığını belirten Şimşek, "Yaşadıklarımız bir rüya gibi. Bu rüyadan bir gün uyanacağım diye çok korkuyorum. Bebeğimi kucağıma alacağım günü yıllardır bekliyordum. Onu kucağıma ilk aldığımda hüngür hüngür ağladım" dedi.Kaybettiği bebeklerden 3’ünün ikiz olduğunu belirten Şimşek, "Düşük, ölü doğum ve erken doğum nedeniyle kaybettiğim bebeklerimden 5’inin kız, 9’unun erkek olduğunu öğrendik. 7’sinin cinsiyetini bile öğrenemedik" diye konuştu. Bir ara anne olmak için umudunu kaybettiğini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Doktorlar neden düşük yaptığımı ve neden erken doğum nedeniyle bebeklerimin öldüğünü bana açıklayamıyorlardı. Ama sürekli bebeklerimi kaybetmek beni yıkıyordu. İnsanlar evlat acısını bir defa yaşarken ben nefesini bile hissedemediğim 21 evladın acısını yaşadım. Umudumun tükendiğini hissettiğim anlarda eşim beni sürekli motive etti ve bir gün bebek sahibi olacağımıza inandırdı. Eşimin bu desteği olmasaydı anne olma isteğinden yıllar önce vazgeçebilirdim." İçindeki anne olma isteğinin hiç bitmediğini ve bu sayede sonunda hayalini gerçekleştirdiğini anlatan Şimşek, "Bana şimdi herkes ’İkinci defa anne olmak ister misin?’ diye soruyor. Ben de kız çocuk dünyaya getirmek istiyorum yanıtını veriyorum" dedi.Hastaneden bebeği ile birlikte bugün taburcu edilecek olan Meryem Şimşek’in eşi Şenol Şimşek, hastaneden çıkınca ilk işinin kurban kesmek olacağını söyledi. Şenol Şimşek, "Ben eşimi çok seviyorum. Bebeğimiz olmasa da ona her zaman destek olacaktım. Yaşadığımız zorlu günler geride kaldı. Şimdi hayallerimize kavuştuk ve çok mutluyuz" dedi. Baba Şimşek, en büyük amacının oğluna iyi bir gelecek hazırlamak olduğunu da sözlerine ekledi.Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ünlü, bebek Muhammet Güray ve annesi Meryem Şimşek’in sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtti. Meryem Şimşek’in obezite, şeker sorunu ve kanında pıhtılaşma problemi bulunduğunu, bu nedenle doğum sürecinin riskli geçtiğini ifade eden Ünlü, çeşitli ilaç ve cerrahi müdahalelerle hamileliğin 38’inci haftasında doğumun gerçekleştiğini kaydetti.Bu tip vakaların çok sık rastlanmadığını ancak kandaki pıhtılaşma nedeniyle birden fazla hamile kalıp düşük veya ölü doğum yapanlarla karşılaştığını belirten Ünlü, "Doğumun gerçekleşmesi için her şeyden önce pes etmeyen karakterde bir anne adayı olması gerekiyordu. Annenin inancı bizim de tıbbi desteğimiz ile ’Muhammet Güray’ bebek dünyaya geldi" dedi.