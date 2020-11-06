1999 yılında Bayındırlık Bakanı olan Koray Aydın: İzmir’i, Marmara depremiyle karşılaştırmak trajikomik

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı İyi Partili Koray Aydın, “İzmir’i, Marmara depremiyle karşılaştırmak trajikomik” açıklamasını yaptı.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Aydın, “Bunlar AKP'nin klasik söylemi haline geldi. Üzücü olan devletimizi hafife alan, sanki kendilerinden önceki dönem taş devriymiş anlayışı ve sığ bir bakış içinde olmalarıdır” dedi.

Aydın, "Marmara Depremi'nde yapılanları karalamaları bu devlete ve bu millete yapılan büyük bir haksızlıktır. Biz kimseyi aç ve açıkta bırakmadık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Geçmişte bu ülkenin Başbakanı Ankara'dan Sakarya'ya gitmek için günlerce beklemişti" sözlerine ilişkin, "Bu haksızlıktır, vicdansızlıktır ve insafsızlıktır. Ne yazık ki AK Parti devleti kötülemeyi alışkanlık haline getirdi. Oktay'ın sözlerinin de devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir yanı yok.” yorumunu yaptı.