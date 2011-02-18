1999 depremi dalga dalga 'geliyorum' demiş

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17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara depreminin üzerinden tam 12 yıl geçtikten sonra bilimadamları yeni bilgilere ulaştı.Fransa'daki Grenoble Üniversitesi tarafından yapılan ve Science dergisinde yer alan araştırmaya göre, depremden 45 dakika önce fay hattından önsarsıntılar dalga dalga geldi.Marmara depreminin sismik kayıtları incelendiğinde, araştırmacılar büyük yer sarsıntısının son 20 dakikasında beş küçük sarsıntı olduğunu tespit etti.Ön sarsıntıların "P-dalgası" ve "S-dalgası" diye tabir edilen iki ayrı dalga biçiminde birbirlerini izledikleri ve bir P-dalgasını 2,4 saniye sonra, daha yüksek titreşim genişliğinde bir S-dalgasının izlediği görüldü.Araştırmacı Michel Bouchon, "Bu iki dalga arasındaki zaman farkı hep aynıydı ve fay hattındaki aynı noktadan geliyorlardı" dedi.Büyük depremde tren rayları bile yer değiştirmişti.Bilimadamları, ön sarsıntılardaki bu düzen ve benzerliğin artan biçimde güçlendiğini ve büyük depreme doğru daha yakında bağlantılı şekilde geliştiğini belirterek, depremler için isabetli bir erken uyarı sisteminin geliştirilebileceğinin altını çizdi.Ancak, bir erken uyarı sisteminin kullanışlılığının sınırlı olabileceğini savunan Edinburgh Üniversitesi'nden Ian Main, deprem erken uyarısının deprem tahminiyle aynı olmadığını söyledi.İskoç sismolog, bir erken uyarı sisteminin sadece birkaç saat avantaj sağlayabileceğini, bir tahliye için günlere gerek olduğunu aktardı.