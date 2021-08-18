Resmi raporu hatırlatan Yeniçağı yazarı Uğuroğlu: ‘Kanal İstanbul'u inadına yapacağız’ demek İstanbul'a ve İstanbul halkına ihanet etmeyi istemek değil midir?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, 17 Ağustos Marmara depreminde, resmi raporlara göre yaşanan can kaybı, yaralanma ve çöken bina sayısının verilerini paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “‘Kanal İstanbul'u inadına yapacağız’ demek İstanbul'a ve İstanbul halkına ihanet etmeyi istemek değil midir? Erdoğan'a nasihat; Deme inadım inat”dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22'nci yıl dönümü vesilesiyle açıklama yapan Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık’ın "Türkiye'de depreme dayanıksız olan 6,7 milyon konut acil olarak yenilenmelidir" dediğini aktaran Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin raporuna göre İstanbul, beklenen 7,5 büyüklüğündeki bir depreme hazırlıksız yakalanması durumunda ise 48 bin bina yıkılacağı ya da ağır hasar göreceği 194 bin bina orta ve üstü hasar alacağını aktardı.

“Bilimsel veriler bu kadar açık ve net iken hâlâ "Kanal İstanbul" peşinde olan ve "İnadına yapacağız" diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık'ın şu sözlerine de kulak vermesi ve inadından da vazgeçmesi gerekir” diyen Uğuroğlu, şöyle devam etti;

22 . yılında tekrar anımsadık:

Resmî raporlara göre 18.373 ölüm, 48.901 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.

133.683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi.

"Bir musibet, bin nasihat" derler atalarımız.

Bu rakamlara rağmen hâlâ;

‘Kanal İstanbul'u inadına yapacağız’ demek İstanbul'a ve İstanbul halkına ihanet etmeyi istemek değil midir? Erdoğan'a nasihat; Deme inadım inat”