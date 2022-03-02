1998'den beri ilk; Rus borsaları 3 gündür kapalı

Rus borsaları, 28 Şubat'ta alınan karar sonrası 3. gününde de işlemlere kapalı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmasının ardından Batılı devletlerin yaptırımları sonucu rublede yaşanan yüzde 30'a yakın değer kaybıyla ülkede borsalar işlemlere kapatılmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre ülkede 1998 Ekim ayından beri "olağanüstü durum" nedeniyle ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Rus hükümeti piyasaları desteklemek amacıyla Maliye Bakanlığı’na Ulusal Varlık Fonu’ndan 10 milyar dolar kaynak kullanarak Rus şirketlerde hisse satın alma talimatı verdi.

Bank Julius Baer Stratejisti Leonardo Pellandini 'alışılmış Rus finansal piyasalarının' sonuna gelindiğini belirterek "Rus borsası yabancı yatırımcılar için gittikçe daha 'yatırım yapılamaz' bir piyasa haline geliyor. Çünkü çok fazla belirsizlik var" değerlendirmesini yaptı.