T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

1998'den beri ilk; Rus borsaları 3 gündür kapalı

Rusya, Batılı devletlerin yaptırımlarının Rus varlıklarda düşüşe sebep olması nedeniyle borsaları 28 Şubat'ta ikinci bir duyuruya dek kapatmıştı

02 Mart 2022 12:37

Rus borsaları, 28 Şubat'ta alınan karar sonrası 3. gününde de işlemlere kapalı. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal hareketi başlatmasının ardından Batılı devletlerin yaptırımları sonucu rublede yaşanan yüzde 30'a yakın değer kaybıyla ülkede borsalar işlemlere kapatılmıştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre ülkede 1998 Ekim ayından beri "olağanüstü durum" nedeniyle ilk kez bu kadar uzun süre kapalı kaldı.

Rus hükümeti piyasaları desteklemek amacıyla Maliye Bakanlığı’na Ulusal Varlık Fonu’ndan 10 milyar dolar kaynak kullanarak Rus şirketlerde hisse satın alma talimatı verdi.

Bank Julius Baer Stratejisti Leonardo Pellandini 'alışılmış Rus finansal piyasalarının' sonuna gelindiğini belirterek "Rus borsası yabancı yatırımcılar için gittikçe daha 'yatırım yapılamaz' bir piyasa haline geliyor. Çünkü çok fazla belirsizlik var" değerlendirmesini yaptı.

 

 

Rus Borsası1998kapalıyaptırımRusyaUkrayna
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24