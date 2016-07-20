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15 Temmuz Darbe Girişimi

1993'te yıkım kararı verilen, Paralel Yapı'nın buluşma noktası olduğu söylenen Halit Paşa Konağı yıkıldı!

Eyüp Belediyesi, yıkım kararını Bakanlık oluruyla gerçekleştirdi

20 Temmuz 2016 21:18

Eyüp Belediyesi, 'Paralel Yapı' üyelerinin buluşma noktası olduğu ileri sürülen ve orijinal haline aykırı biçimde inşa edilmiş Halit Paşa Konağı'nı yıktı.

Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Prizma Eğitim Sağlık Matbaa Turizm Ticaret AŞ'de olan arsada 1977'de tarihi bina kalıntısı tespit edildi. Arsaya 1992'de otel ve restoran yapıldı. FETÖ mensuplarının buluşma noktası olduğu öne sürülen yerde çeşitli yemekli organizasyonlar gerçekleştirildi.

 

1993'te yıkım kararı verildi

 

DHA'nın haberine göre, ilk olarak 1993'te para cezası verilen bina için 14 Ekim 1993 tarih ve 969 numaralı encümen kararıyla yıkım kararı verildiyse de uygulama bir türlü gerçekleşmedi.

 

2014'te mühürlendi, mühür kopartıldı

 

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın, 2014 yılının Mart ayında göreve gelmesiyle derhal ahşap tarihi bina görünümü verilmiş betonarme yapıyla ilgili işlemler başlatıldı ve 9 Haziran 2014 tarihli saha tespiti ile bina mühürledi.

Mühür, koparılıp kanunsuz kullanım devam edince Eyüp Belediyesi tarafından 26 Haziran 2014'te bina bir kez daha mühürlendi.

 

18 Temmuz 2016'da yıkım kararı alındı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu'na aykırı olmakla birlikte kent estetiğine ve Eyüp Sultan'ın dokusuna da hiçbir şekilde uymayan yapı ile ilgili son olarak ise 18 Temmuz 2016 tarih ve 17 bin 400 sayılı başkanlık oluru ile yıkım günü alındı ve yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, bölgedeki kanunsuz yapılara yönelik yasal uygulamanın devam edeceğini açıkladı.

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