'1993'te sınırların değiştirilmesini kabul etmişti'

T24 - Emekli Orgeneral Necati Özgen, 1993 yılında dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in sınırın değiştirilmesini kabul ettiğini söyledi.



Artan terör eylemlerinden sonra farklı öneriler dile getiriliyor. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, yıllar önce gündeme gelen bir öneriyi tekrar gündeme getirerek Türkiye'nin Irak sınırının kaydırılabileceğini söyledi.



Güneydoğu'da yıllarca görev yapan Emekli Orgeneral Necati Özgen, 1993 yılında dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile sınırın kaydırılması için görüşüldüğünü ve Saddam'ın sınırın değiştirilmesini kabul ettiğini söyledi.



Özgen konuyla ilgili şöyle konuştu:



"Sınırın kaydırılması konusu yeni değil. Hudutlardan devamlı giriş çıkışlar oluyor. Bir türlü buna mani olamadık ki çok da iyi koruduğumuz halde ama sınır çok vahşi bir sınır.





'Irak sınırının değişmesi gündeme gelebilir'



1993 yılında sayın Turgut Özal ben Asayiş Komutanı'yken beni çağırdı. Diyarbakır Orduevi’nde görüştük. Bir oda da haritaları açtık, ikimiz başbaşa görüştük. 'Sınırda karşı tarafta bekleyenler var mı?' dedi. 'Karşı da yok. Bizim taraf dolu' dedim.



'Ne kadar masraf olduğunu biliyor musun? Ne olacak, ne yapmamız lazım?' diye sordu. Ben de 'Sınır yanlış geçmiş. Aşağı yukarı 10-15 kilometre sonra sınır, arazi yapısı yavaş yavaş askeri zirveye ve biraz düzelmeye başlar. Eğer buraya kadar indirebilirsek aynı zamanda buradaki kampları da içine alırız.' dedim. Kendisi de 'Sen bunu iyi biliyorsun. Bunu dikkate alalım" dedi.



Ama 1993 senesinde İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'e Kenan Evren Paşam diyor ki; "Bağdat'a bir heyetle gideceksin, bu mektubu götüreceksin". O sırada Nüzhet Kandemir Bağdat Büyükelçisi. Saddam'la görüşüyorlar. Saddam "Tamam, çalışmalar başlasın" diyor. Çalışmalar başlıyor sanırım 83’ten sonra hükümet değişiyor, öyle kalıyor.



Sınır 378 kilometre, sınır boyunca yükseklik 3000 metre, 2800 metre, 1500 metre. Ama daha aşağı yok. Dolayısıyla sınır PKK'nın lehine olan bir durum. Terörle mücadelede aşağıda kalmayacaksın. Bu işte daima yukarıda olacaksın. Biz mutlaka askeri zirve olarak aşağı inmemiz lazım. Yalnız aşağı indiğimiz zamanda tarihsel bakımdan hiç bırakmadıkları o kampları da bu çizginin içine almalıyız. Yoksa bir faydası olmaz."







