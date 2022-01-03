1988'de kaçırılmıştı; hafızadan çizdiği harita sayesinde 30 yıldan uzun süre sonra annesine kavuştu

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Çin'de henüz bir çocukken kaçırılan Li Jingwei, sosyal medya ve elle çizilmiş bir harita sayesinde 30 yıldan uzun süre sonra tekrar ailesiyle buluştu.

Jingwei, 1988'de ailesinin Yunnan bölgesindeki köyünden tanıdığı bir kişi tarafından kaçırılarak Henan'a götürüldü ve burada başka bir ailenin yanında büyüdü.

Çin devletine ait The Paper'a konuşan Jingwei, çocukken de kaçırıldığının farkında olduğunu ancak gerçek ismini bile bilmediği için ailesine dönmenin yolunu bulamadığını ifade etti.

Çocukken evini özledikçe köyünün resimlerini çizmeye başladığını söyleyen Jingwei, 4 yaşında gördüklerinden aklında kalanları neredeyse her gün kağıda dökmeye başladığını belirtti.

İnternette gördüğü başarı hikayelerinden etkilenen Jingwei, şansını denemek için hafızasından köyünün detaylı bir haritasını çizerek sosyal medyada paylaştı.

Paylaşım Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve yetkililer durumu araştırmaya başladı. Araştırma sonucunda yetkililer Zhaotong'da yaşayan bir kadının Jingwei'in annesi olabileceği sonucuna vardı. 28 Aralık'ya yapılan DNA testi şüpheleri doğruladı.

Testten sonra ikili, video bağlantı ile konuştuktan sonra 1 Ocak'ta Henan'daki polis merkezinde bir araya geldi. Annesini hemen tanıdığını belirten Jingwei, "Dudaklarımız, hatta dişlerimiz bile aynı" dedi.