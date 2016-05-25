1986 doğumlu Zafer Çubukcu, Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı, 1986 doğumlu Zafer Çubukcu oldu. Çubukçu daha önce, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın’a devrederek Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı.

Geçen ay evlenen Çubukcu'nun nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Meclis’teki komisyonlarda görevlerde bulunan Ayşe Türkmenoğlu’nu başdanışmanlığa getirmişti.