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Politika

1986 doğumlu Zafer Çubukcu, Erdoğan'ın başdanışmanı oldu

Zafer Çubukcu, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı görevini 2014 yılında Abdurrahim Boynukalın’a devretmişti

25 Mayıs 2016 12:34

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeni başdanışmanı, 1986 doğumlu Zafer Çubukcu oldu. Çubukçu daha önce, AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karabük doğumlu olan Çubukcu, ODTÜ İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. AKP Gençlik Kolları Başkanlığı da yapan Çubukcu, 2014 yılında bu görevini Abdurrahim Boynukalın’a devrederek Başbakanlık Müşavirliği’ne atandı.

Geçen ay evlenen Çubukcu'nun nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Meclis’teki komisyonlarda görevlerde bulunan Ayşe Türkmenoğlu’nu başdanışmanlığa getirmişti.

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