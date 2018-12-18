1985 model minibüsü evin önündeki yüksek platforma vinçle koydurdu

Emre KOLTUK/MAÇKA (Trabzon), (DHA) - TRABZON\'un Maçka ilçesinde yaşayan Fatih Turan (40), hurdaya dönüştürülmesine gönlünün razı olmadığı 1985 model minibüsü satın alarak, fındık bahçesine inşa ettirdiği demir platform üzerine vinçle koydurdu. Platform üzerinde duran minibüsü görenler, şaşırıp, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekiyor.

İstanbul\'dan geldiği Maçka\'nın Esiroğlu Mahallesi\'nde oturan Fatih Turan, hurdaya dönüştürüleceğini duyduğu ve anılarının olduğu 1985 model minibüsü arkadaşından istedi. Talebine olumlu yanıt verilen Turan, minibüsü satın alıp, ilginç yöntemle evinin önüne koydurdu. Bahçedeki alana demir platform inşa ettiren Turan, minibüsü, vinçle bu platform üzerine monte ettirdi. Fındık bahçesine yaklaşık 4 metre yükseklikte duran minibüsü görenler, şaşırıp, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekiyor.

\'Çiçek Abbas\' adını verdiği minibüsünün içine oturma düzeni, dışına ise balkon yaptırmayı planladıklarını anlatan Fatih Turan, \"Normalde bu alanda ahşap çardak yaptıracaktım; ama arkadaşıma ait bu minibüsün hurdaya dönmesini istemedim. Arkadaşımdan aldığım minibüsü buraya getirdik. Demir düzenek üzerine minibüsü vinçle yerleştirdik. Henüz işler tamamlanmadı. İçini döşeyip, önüne balkon yaptırmayı düşünüyoruz. Görenler şaşırıp, tabi ki gülümsüyor\" dedi.

\'GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM\'

Mahalle sakinlerinden Temel Turan ise minibüsü havada gördüğünde şaşırdığını belirtip, \"Ben ilk duyduğumda şaşırdım. Gelip, yerinde görmek istedim. Görünce çok şaşırdım. İlginç, çok da güzel olmuş. Normalde burada bir ev yapacaktı. Arkadaşının bu arabayı hurdaya vereceğini öğrenince ev yapmak yerine arabayla burada nostaljik ortam yapmaya çalıştı\" diye konuştu.

\'MİNİBÜSTEN KÖYÜ SEYREDECEK\'

Esiroğlu Mahallesi\'nin muhtarı Temel Aydın da ilginç fikri hayata geçiren Fatih Turan\'ın havada asılı minibüsünün içinden köy manzarasını seyredeceğini kaydederek, \"Bu aracın hurdaya verilmesine gönlü razı olmayan Fatih arkadaşımız böyle bir ortam yarattı. Ev yapmaya niyeti vardı. Şimdi ev fikrinden vazgeçerek, arabanın önüne yapacağı balkonla birlikte köyü yüksekten seyredecek. Aracın işlemleri henüz bitmiş değil. Gerek içerisinde gerek ise dışarısında yapacağı onarımlar da var. Zamanla buraya birkaç araç daha getirip burada bir koleksiyon yapmayı da düşünüyor\" dedi.



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