"1984'ten bu yana her ABD seçiminin sonucunu bilen" profesör, 2020 tahminini açıkladı

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1984 yılından bu yana yapılan tüm ABD seçimlerinin sonuçlarını kendi geliştirdiği "13 anahtar" sistemi ile başarılı bir şekilde tahmin eden tarih profesörü Allan Lichtman, 3 kasımda yapılması planlanan genel seçimleri mevcut başkan Donald Trump'ın kaybedeceğini öngördü.

Lichtman, 1984 seçimlerinden bu yana yapılan tüm seçimleri aynı teknikle tahmin etti. Tarih profesörü 2000 seçimlerinde Al Gore'un kazanacağını söylemişti. Gore, rakibi George W. Bush'tan daha fazla oy alsa da Yargıtay Florida eyaletinde tekrar sayımı durdurunca Bush, seçmenler kurulu oylarıyla başkan olmuştu. Lichtman, Gore'un rakibinden daha fazla oy aldığını, bu sebeple de tartışmalı seçimin sonucunu da doğru tahmin ettiğini iddia ediyor.

Lichtman'ın "13 anahtar" modeline göre kimin daha fazla oy alacağını ekonomi, sosyal rahatsızlık ve skandallar gibi faktörler belirliyor.

CNN'e konuşan profesör, "İşin sırrı gözlerinizi mevcut başkanın gücünde ve performansında tutmak. Anketlere, yorumculara ve kampanyaların günlük gidişatına takılmayın. Anahtarlar bunu kurcalıyor; büyük resmi" dedi.

Lichtman, yaptığı analiz sonucunda 2020'de Trump'ın Beyaz Saray'ı kaybedeceğini tahmin etti.