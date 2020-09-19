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Dünya

1980'lerden bu yana ilk kez CD'den çok plak satılıyor

19 Eylül 2020 09:50

T24 Dış Haberler

Plakların nostalji severlerin tercihi olduğu günler geride kaldı. ABD'de 1980'lerden bu yana ilk kez bu yıl CD'den çok plak satıldı. 

Recording Industry Association of America'ın hazırladığı rapora göre 2020'de plaklardan şu ana kadar 232.1 milyon dolar gelir elde edilirken, CD'ler 129.9 milyon dolarda kaldı.

Plaklar, kaset ve CD gibi formatlardan önce müzik dinlemenin en çok tercih edilen yoluydu. 2005 yılından bu yana plak satışları tekrar artış gösteriyordu. 

Plak satışlarındaki artışa rağmen fiziksel albüm satışları düşüş yaşamaya devam ediyor. Streaming servislerinin üyeleri her sene artış gösterirken, raflardan alınan albümlerde bu sene yüzde 24'lük düşüş görüldü.

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