1980 darbesi Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Org. Haydar Saltık öldü

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Öz geçmişi

1. Ordu Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören emekli Orgeneral Haydar Saltık, bugün hayatını kaybetti.Açıklamada, emekli Orgeneral Saltık'ın cenazesinin, 11 Nisan Pazartesi günü öğle vakti Selimiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.Emekli Orgeneral Haydar Saltık, 1923 yılında İstanbul'da doğdu.1940 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1941 yılında Topçu Asteğmen rütbesi ile Harp Okulundan mezun oldu.1943 yılında Topçu Sınıf Okulunu bitirdi. Muhtelif birliklerde Batarya Takım Komutanlığı, Batarya Komutanlığı ve tabiye öğretmenliği görevlerinde bulundu.1952 yılında girdiği Harp Akademisini, 1955 yılında bitirerek kurmay oldu.1958 yılına kadar çeşitli karargah ve birliklerde, Washington'da görev yaptı.1966 yılında Tuğgeneral, 1970'de Tümgeneral, 1974'de Korgeneral ve 1978'de Orgeneralliğe yükseldi. Tuğgeneral rütbesi ile CENTO Eğitim Daire Başkanlığı, 8'inci Piyade Tugay Komutanlığı, tümgeneral rütbesi ile 3. Ordu Kurmay Başkanlığı, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı, korgeneral rütbesi ile Genelkurmay Harekat Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı, Ege Ordu Komutanlığı, ''Devlet Başkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'', 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı yaptı.6 Aralık 1983 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Saltık,30 Ağustos 1985 tarihinde emekli oldu.İngilizce bilen Saltık, evli ve üç çocuk babasıydı.