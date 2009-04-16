1977, Ergenekon'a dahil edilsin

CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 1 yıl önceki grup toplantısı konuşmasında "1 Mayıs'ın tatil günü ilan edilmesini bekleyenler var. 1 günün maliyeti, 2 katrilyon lira" dediğini hatırlatarak, demokrasinin ve emeğin gücü sayesinde 1 Mayıs'ın tatil ilan edildiğini söyledi.



Kendisinin 1968 kuşağından gelen bir devrimci olduğunu söyleyen Baratalı, 1977'deki 1 Mayıs kutlamaları sırasında 36 emekçinin öldürüldüğünü anımsattı.



Bir otelden açılan ateş sonucu Taksim'de kutlama yapan işçilerin öldürüldüğünü anlatan Baratalı, "Onların üzerine işçiler mi ateş açtı, işçiler mi öldürdü? Otelden makineli tüfekle ateş edilmesini devlet önleyemedi. Emniyet tedbirleri alınarak işçilerin Taksim'de kutlama yapmaları gerektiği düşüncesindeyim" diye konuştu.



Ergenekon soruşturmasına da değinen Baratalı, şöyle konuştu:



"Profesörleri, rektörleri, sivil toplum örgütü temsilcilerini sorguya alan Ergenekon savcılarından bir ricam var; bu davanın içine 1977 olayları dahil edilmelidir. Madem birilerinin dediği gibi 'Türkiye bağırsaklarını temizliyor' bu da bir bağırsaktır. Davaya, 1977 olaylarının dahil edilmesi gerekir diye düşünüyorum."

