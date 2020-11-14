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Yaşam

1975 model "Anadol Böcek" marka aracına 230 bin lira istiyor!

14 Kasım 2020 14:53

Amasya’da bulunan 1975 model "Anadol Böcek" marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.

200 bin TL teklif ettiler

1977 yılından bu yana kullandığı aracının halen çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, "Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem" diye konuştu.

Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti. (İHA)

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