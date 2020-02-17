1973'te ABD'de kaybettiği yüzük, 47 yıl sonra Finlandiya'da bulundu

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ABD'li bir kadının 1973 yılında Maine eyaletinde kaybettiği yüzüğü, 47 yıl sonra Finlandiya'da bir ormanda bulundu.

Bangor Daily News'un aktardığına göre 63 yaşındaki Debra McKenna, Morse Lisesi'nde öğrenciyken yüzüğünü kaybetti. McKenna, Finlandiya'da bir metal dedektörü yüzüğü toprağın 20 cm altında bulana kadar varlığını unutmuş olduğunu ifade etti.

Yüzük, McKenna'ya 2017'de hayatını kaybeden, lise yıllarından ölene kadar berber olduğu eşi Shawn tarafından hediye edilmişti. McKenna 1973 yılında yüzüğü bir dükkanda unuttuktan sonra bir daha bulamadı.

63 yaşındaki kadın, posta kutusunda yüzüğü gördüğünde ağlamaya başladığını ifade etti.