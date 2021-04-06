1972 yılında düşen uçaktan kurtarılmak için 82 gün bekleyen yolcu: Hayatta kalmak için dostlarımızı yedik

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1972 yılında Uruguay ile Şili arasındaki And Dağları'na düşen bir uçaktan sağ kurtulan Jose Luis Inciarte, kurtarılmayı beklerken açlıktan ölmemek için arkadaşlarını yemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Inciarte, uçak 12 Ekim 1972'de düştükten sonra hayatta kalan 16 kişiden biriydi. Kazadan 3 kişi 10 gün boyunca yürüdükten sonra yardım bulmuş, Inciarte gibi geride kalanlar ise onlardan 72 gün sonra kurtarılmıştı.

ITV'de This Morning programına konuk olan Inciarte, yaşadıklarını anlattı. Kazadan sağ kurtulan adam, arkadaşlarını yemenin "büyük enerji ve akıl" gücü aldığını, ancak o gün hissettiği acıyı artık hissetmediğini söyledi.

Inciarte, "Hayatımda bir problem olduğunda Andlar'da geçirdiğim o günleri düşünür ve problemimin ne kadar küçük olduğunu fark ederim" dedi.

Inciarte, Santiago'dan Montevideo'ya uçarken düşen Uruguay Hava Kuvvetleri'nin 571 uçuş numaralı yolcu uçağının 45 yolcusundan biriydi. 12 kişi uçak düşünce öldü, 5 kişi de kazadan kısa süre sonra. Kazadan 17 gün sonra 8 kişi daha çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Hayatta kalanların karlı dağlarda çok az yiyeceği var ve ısı kaynağı yoktu. Yolcular, cesetleri yemek zorunda kaldı.

Inciarte, "Eğer hayatta kalmak istiyorsanız başka seçenek yoktu. Aramızda 'yapmalı mıyız yapmamalı mı' diye bir toplantı yaptık. Herkes yiyelim dedi" diye konuştu ve ekledi;

"Arkadaşınızın donmuş cesedinden bir parça et almaya gittiğinizde eliniz size itaat etmez. İtaat etmesi için inanılmaz bir enerji ve akıl gücü harcamanız gerekir."