1970’lerin yaşam tarzı gezegeni koruyor

İngiltere'de araştırmacılar, 1970'li yılların düzenli, ince görünümlü günlerine dönmenin iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olacağını düşünüyor.



London School of Hygiene and Tropical Medicine tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'de fazla kilolu ve obez insan sayısının artması, 40 yıl önceye göre yüzde 19 oranında daha fazla gıda enerjisinin kullanıldığı anlamına geliyor. Bu durum, yılda ek olarak 60 megaton sera gazı yayılmasına da yol açıyor.



Araştırma ekibinin lideri Dr. Phil Edwards, onlarca yıl önceki insanların kilosunu göz önüne alarak İngiltere'nin enerji tüketiminin ne olacağını hesapladıklarını söyledi.



'İnce olmak sağlık ve çevre için iyi'



Araştırmacılar, yüzde 3,5'i obez olan ''normal'' yetişkin nüfusun, yüzde 40 obez olan nüfusla kıyaslandığını belirttiler. Buna ek olarak kilolu nüfusun artan gıda enerjisi maliyetlerini hesaplayan araştırma ekibi, 1970'li yıllara göre bugünün ulaşımı için ne kadar ek yakıta ihtiyaç olduğunu belirlemeye çalıştı.



Nüfusun şişmanlamasından dolayı gıda üretimi ve araçla yolculuktan kaynaklanan sera gazı salınımının her 1 milyar insan için 0.4 ile 1 milyar ton arasında daha yüksek olacağı belirlendi.



İngiltere'de 1994-2004 yılları arasında ortalama erkek vücut kütle endeksinin 26'dan 27,3'e, kadın vücut kütle endeksinin ise 25,8'den 26,9'a çıktığını ve bunun 3 kiloya eşit olduğunu belirten Dr. Edwards, şunlarısöyledi:



''Herkes biraz daha şişmanlıyor. Bu sadece İngiltere'de değil, dünyadaki her ülkede insanların vücut kütle endeksi artıyor. İnce kalmak sağlık ve çevre için iyi. Şişmanlığa doğru küresel eğilimi tersine çevirmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bunun, gazların yayılımını azaltma ve iklim değişikliğini yavaşlatma mücadelesinde önemli bir etken olduğunu hatırlamalıyız.''



