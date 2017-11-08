1969 Kırşehirspor ikinci başkanına saldırı

1969 KIRŞEHİRSPOR LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDI

Salih GÜNER, KIRŞEHİR (DHA) Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü 2 nolu sahada antrenman yapan 1969 Kırşehirspor futbol takımının İkinci Başkanı Yasin Ata saldırıya uğradı. Saldırı sonrası 1969 Kırşehirspor takımı ligden çekilme kararı aldı.

Kalabalık ve alkollü olduğu iddia edilen bir gurup tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası 1969 Kırşehirspor Kulüp Başkanı Alpaslan Demirbaş tarafından Yasin Ata, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü lokalinde Kırşehir 1\'inci Amatör Küme Futbol Ligi\'nde mücadele eden 1969 Kırşehirspor Kulüp İkinci Başkanı Yasin Ata ve Yeni Çayağzıspor Kulübü 2\'nci Başkanı F.B., arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma sonrasında takımının idmanını izlemek için sahaya giren Yasin Ata, T.K., F.B., G.Y., ve isimleri tespit edilemeyen kişiler tarafından soyunma odası girişinde beyzbol sopaları ve taşlarla darp edildi. 7 - 8 kişilik gurubun sopalarla saldırısıyla Yasin Ata\'nın yere yığılmasının ardından gurubun \'Bu öldü\' deyip Kırşehirspor Antrenörü Özkan Atik\'e yöneldiği öğrenildi.

“1969 KIRŞEHİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MARKETE SIĞINDI”

İkinci başkanın darp edildiğini gören 1969 Kırşehirspor Teknik Direktörü, çıkan olaya müdahale etmek isterken kalabalık gurup tarafından kovalandı. Kaçarken markete sığınan Teknik Direktör Özkan Atik, polis gelinceye kadar marketin deposunda saklandı. Kendisi kaçarken küfrederek kovalandığını ifade eden Atik, Ahi Polis Merkezi\'ne giderek şikayetçi olarak, “Biz gençlerimize ve çocuklarımıza spor yaptıralım diye kulüp kurduk. Şiddet ve kavgaların olduğu bir oluşumda olmayacağız. Takımı ligden çekiyoruz spor şiddet yanlılarının olsun” dedi. Akşam saatlerinde takım idman yaparken Yasin Ata’nın lisansları hazırladığı sırada 7-8 kişilik gurup tarafından saldırıya uğradığını anlatan 1969 Kırşehirspor Kulüp Başkanı Alpaslan Demirbaş, takımı da ligden çekeceğini belirtti. Demirbaş açıklamasında, “Çocuklarımıza spor yaptırmaya çalışan kişileri ve sporda şiddeti kınıyoruz. Başına tekme atarak ikinci başkanımızı dövdüler. Tasarlayarak, organize şekilde dövdüler. Daha önce de uyarmıştık. Ama rakibe karşı gerekli önlemler alınmadı. Sporla alakalı olduğu gibi bir de siyasi atmosfer oluşturdular. Hem kulüp ikinci başkanına hem de Cumhurbaşkanına hakaret ettiler. Kafasında çatlaklar var” ifadelerini kullandı. Yaşanan olayın görgü tanığı spor muhabiri Salih Hançer ise yaşananları şöyle anlattı:

“Yeni Çayağzıspor kulübü yöneticisi F.B., alkollü şekilde bulunduğumuz yere geldi. Sözlü tartışma yaşandı. Sonrasında F.B. telefonla birilerini aradı ve Yasin Ata dövüldü. Ben darp edilmekten kaçtım. Onlar gittikten sonra da ikinci başkanın yanına gittiğimde baygındı.” Yasin Ata’nın tedavisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ederken, bu saldırı Kırşehir’de ve spor camiasında büyük tepki çekti.