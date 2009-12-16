1964'ten bu yana Pirelli'ye poz verenler

Dünyanın en çok konuşulan çekimleri bile olay olan Pirelli takvimi bu yıl 45nci yaşını kutluyor.



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İlki 1964 yılında Robert Freeman'ın İspanya'nın Mallorca kentinde yaptığı çekimlerle gerçekleştirilen takvim bugün artık kelimenin tam anlamıyla bir popüler kültür ikonuna dönüşmüş durumda.

45 yıldan bu yana kadın güzelliğine bir saygı duruşu niteliğinde olan takvime moda ve sinema dünyasının en etkileyici ünlüleri poz verdi. Aralarında Mert Alaş'ın da bulunduğu bir çok ünlü fotoğrafçı takvim için objektifin arkasına geçti. İşte 1964'ten bu yana Pirelli takviminden en çarpıcı kareler.