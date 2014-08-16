1962 model Ferrari 34,65 milyon dolara satıldı

İtalyan spor otomobil devi Ferrari’nin nadir otomobillerinden biri, dün ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Bonhams Müzayede Evi’nde satıldı. 34,65 milyon dolara alıcı bulan 1962 yapımı Ferrari 250 GTO, açık artırmada satılan en pahalı klasik araba oldu. Zira geçtiğimiz yıl İngiltere’de görücüye çıkan Mercedes W196 model bir araba, 30 milyon dolara yeni alıcısının olmuştu.

Zaman'da yer alan habere göre, şirket, rekor fiyata satılan kırmızı Ferrari’den sadece 39 adet üretmişti. Fransa’nın ünlü yarışçısı Jo Schlesser tarafından kullanılan lüks otomobil, bir kez ciddi bir kazaya dâhil olmuştu. Bazı haberlerde Ferrari’nin 70 milyon dolara satıldığı öne sürülmüştü. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, bunların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.