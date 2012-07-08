1960 model kayıp kamyon için 36 yıldır vergi ödüyorlar

Ali Altuntaş, 38 yıl önce kamyonunu devir teslim işlemi yaptırmadan bir arkadaşına sattı. Beş yıl sonra evine aracın birikmiş vergi borcu geldi. Aracı sattığını bir türlü ispatlayamayan Altuntaş, 100 bin liraya yakın vergi ödedi. 2006 yılında vefat eden Altuntaş'ın ailesi yerini bile bilmediği kamyonun vergisini hâlâ ödüyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, nakliyecilik yapan Ali Altuntaş, 38 yıl önce bir kamyon alıp birkaç sene kullandıktan sonra devir teslim işlemlerini yapmadan bir yakınına sattı. Altuntaş'ın tanıdığı da aynı metotla kamyonu bir başkasına satınca olanlar oldu. Kereste kaçakçılığı yapan şahıs, orman dairesi tarafından yakalanıp araca el konuldu. Kamyonun akıbeti hakkında o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Satışını yaptıktan beş sene sonra evine gelen birikmiş vergi cezasıyla aracın hâlâ kendi üzerine olduğunu gören Altuntaş, o günden beri yüz bin liraya yakın vergi ödedi. Tüm hukuki yollara başvurmasına rağmen kamyonun kendisine ait olmadığını ispatlayamayan Altuntaş, 2006 yılında vefat etti. O şimdi hayatta değil, ama eşi ve torunu 36 yıldır kayıp kamyona vergi ödemeye devam ediyor.

Vergi borçları alanında uzman Ahmet Yavuz, bu durumda mağdur birçok kişinin olduğuna dikkat çekiyor. Yaşanan bu durumda af kanununun çare olması gerektiğini anlatan Yavuz, konu ile ilgili şunları söylüyor: "Bu aile aftan yararlanmasına rağmen borç ödüyorsa vergi dairesine dilekçe versin ve bir inceleme elemanına inceleme yaptırsın. O kamyonun kendilerinde olmadığını raporla ispat ettirsin. Bu raporda kendileri için hesaplanan vergiler de terkin ettirilir (silinir)."

Ali Altuntaş'ın 1960 model 55 AF 166 plakalı kamyonu Samsun'da nakliyecilik yaparken aldığını söyleyen torunu Murat Altuntaş, dedesinin daha sonra İstanbul'a göç ettiğini ve kamyonu sattığını belirtiyor. Son olarak geçtiğimiz aralık ayında 2 bin TL'lik birikmiş vergi faturası geldiğini ifade eden Altuntaş, dedesinin karşılıklı güven sonucu yaptığı hatanın bu kadar ağır sonuçlara varmasının şaşırtıcı olduğunu dile getiriyor. Altuntaş ailesi ellerinde satış vekâletnamesi bulunmasına rağmen yıllarca aracın kendi üstlerine olmadığını kanıtlayamamış. Vergi Dairesi Genel Müdürlüğü'ne açılan davalardan da bir sonuç alınamamış. Altuntaş ailesinin bu mağduriyeti 2009 yılında çıkarılan 'mevcut olmayan ve hurdaya çıkarılmış araçlara vergi affı'na kadar sürmüş. Büyük bir umutla bu affa başvurduklarını ifade eden Altuntaş, vergi dairesi yetkililerinin kendilerine bir daha vergi borcu gelmeyeceği şeklinde beyanda bulunduklarını kaydediyor. Yaklaşık 1,5 sene herhangi bir vergi borcuyla karşılaşmadıklarını anlatan Altuntaş, mağduriyetlerinin giderildiğini düşünürken geçtiğimiz aylarda tekrardan birikmiş vergi borcuyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Aile, son çare olarak Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurdu. Yetkililerin bir avukata başvurup sorunu hukuki yollardan çözmelerini tavsiye ettiğini dile getiren Altuntaş, birçok avukata gitmelerine rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını hatırlatıyor