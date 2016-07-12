1960 futbol sahası büyüklüğünde orman kül oldu!

Türkiye genelinde çıkan 870 orman yangınında yaklaşık 1400 hektar, 14 kilometrekare ormanlık alan, 30’un üzerinde ev, onlarca dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Habertürk'ten Soner Özcan ve Şeydanur Koç'un haberine göre; Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, yangın sezonunun başladığı günden bu yana Türkiye genelinde 870 orman yangını çıktı. Yangınlarda yaklaşık 1400 hektar, 14 kilometrekare ormanlık alan, 30’un üzerinde ev, onlarca dönüm tarım arazisi zarar gördü. En çok orman yangını Antalya, Muğla ve Aydın’da yaşanırken, yurt genelinde 1960 futbol sahası büyüklüğünde orman küle döndü.

Bodrum'da 250 hektar makilik alan yok oldu





Yangınlar hava sıcaklığının yüksek ve poyrazın etkili olduğu haziran ayında çıktı. Yılın ilk büyük yangını 18 Haziran’da Muğla’nın Bodrum İlçesi’ndeydi. Makilik alanda baş- layıp kısa sürede yayılan yangında 250 hektar kaybedildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 24 saatte kontrol altına alınabildi. Yangından zarar gören bir depo kullanı- lamaz hale geldi.

Kumluca'da 550 hektar ormanı alevler aldı





Yılın en büyük yangını ise 24 Haziran’da Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Erentepe Mahallesi’ndeki yangın devam ederken Kumluca’ya bağlı turizm bölgesi Adrasan’da yangın çıktı. Turizm tesislerini tehdit eden yangın karşı ateşle durduruldu. 3 günde söndürülebilen iki yangında 550 hektar ormanlık alan, 26 ev ile onlarca dönüm tarım arazisi zarar gördü.





"Sabotaj ihtimali var"

Yangınların özellikle turizm bölgelerinde çıkması, bir bölgede aynı gün içinde veya aynı anda farklı noktalarda baş- laması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şube Başkanı Hüseyin Özdoğan, özellikle turizm bölgelerinde aynı anda başlayan orman yangınlarının dikkatle incelenmesi ve sabotaj ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Yangınların yüzde 92’sinin insan kaynaklı çıktığını belirten Özdoğan, “Dilim söylemeye varmı- yor ama sabotaj da olabilir” dedi. Özdoğan şöyle konuştu: “Poyraz nemi çok düşürüyor ve yanma sıcaklığını yükseltiyor. Ormanlar neredeyse yanacak pozisyona geliyor. Bu günlerde ormanlık alanlarda kesinlikle piknik ateşi yakmamak gerekiyor. Bu havalarda basınçtan dolayı oluşan anafor bir anda alevi alır götürür. Vatandaş- larımız yangını gördükleri an 177’yi arasınlar. Erken müdahaleyle yangın büyümeden kontrol altına alınabilir.”



*Türkiye’de bu yıl çıkan 870 orman yangınında yaklaşık 1400 hektar, 1960 futbol sahası büyüklüğünde ağaçlık alan yok oldu. Onlarca evi alevler teslim aldı. En çok orman yangını Antalya, Muğla ve Aydın illerinde görüldü. Bu üç kenti Hatay, Edirne ve Mersin izledi