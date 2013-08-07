196 milyon lira verdi, Çırpıcı'yı aldı

Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki Çırpıcı adlı araziye büyük bir şehir parkı kurmak isteyen ve geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan'dan onay aldığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, sözkonusu araizi satın aldığını açıkladı.

Tapuyu da gösteren Topbaş, arazideki özel mülkleri de en kısa zamanda satın alacaklarını, parkı kısa sürede bitireceklerini söyledi.

Topbaş'ın konuşmasından satırbaşları:

İBB olarak bir takım önlemler aldık.

"stanbullular toplu ulaşımda yüzde 50 indirimli seyahat edecekler

Çırpıcı diye bahsettiğimiz geçmişte bilinen bir alanın Emlak Gayrimenkul’den Belediyemize satışımıza yapmak üzere talebimiz olduğunu söylemiştik.

Emlak Konut'un imarla ilgili çalışmasının sonucunda 103 bin metrekarelik bir alanın satışı gündem olunca acele etmek zorunda olduğumuzu dördük.

Olayı Başbakan'a aktardık. Bize destek verdiğini söylediler. Biz de Şehircilik Bakanlığımızla temasa geçtik.

Satıştan vazgeçmek suretiyle kardan vazgeçip talebimize uygun görüş verdiler.

Peşin para vererek tabiri caizse cash parayla 196 milyon artı KDV ile belediyemizin mülkiyetine bu alanı geçirdik.

Bu kadar kısa sürede tapuyu almak ne kadar hızlı çalıştığımızın delilleri olarak gösterilir. Bunu bayram gününe saklayarak bayram müjdesi vermek istedim

Yeşil alanları imara açmak yerine alanları yeşil alanlara çevirme çalışmalarımız sürecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Geçen haftalarda 'Çırpıcı' diye bahsettiğimiz bir Çayırova geçmişte bilinen bugün tabii çok daha farklı bir noktaya gelmiş olan bir alanın emlak gayrimenkulden belediyemize satışını yapmak üzere bir talebimiz olduğunu medyamız da geçmişti. Daha doğrusu Çırpıcı Çayırı denilen 500 bin metrekarelik alana esasında biz İstanbul Belediyesi olarak, İstanbullular adına göz koymuştuk. Burada bazı proje çalışmalarımız vardı. Bir kısmı İSKİ'ye ve Büyükşehir Belediyemize ait olan bu alanda, özel mülkiyetli olan yerlerinde nasıl belediyemize kazandırırız çalışmalarımız ve imara açılmaması konusunda da kararlılığımız vardı. Bu kararlılığımız devam ederken Emlak Konut'un buradaki imarla ilgili çalışmasının sonucunda 103 bin metrekarelik bir alanın satışıyla ilgili haberi gündem olunca biz bu işi geç kalmamak ve düşünür projeyi hayata geçirmek adına acele etmek zorunda olduğumuzu gördük. Olayı Sayın Başbakanımıza aktardık. Sağolsun Sayın Başbakanımız bizim bu projemizin doğru olduğunu ve destek verdiğini söylediler. Sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanımıza durumu bahsettik. Kendisi de gerçekten kendiside bir fedarkarlık diye kabul ettiğimiz tarzda bu yerle ilgili satıştan vazgeçmek suretiyle kendilerine olan maliyetlerinden vazgeçip, bizim bu talebimze uygun görüş verdiler. Bundan dolayı teşekkür ediyorum."

1 milyon metrekarelik kent içi park

"Bir kamu kuruluşu ve kuruluşları arasında bu kadar hızlı hareketin Türkiye 'de belki de ilk defa yaşandığını ifade edebiliriz" diyen Kadir Topbaş, şöyle konuştu:

"Belki bu bir kaç ay sürebilir, bir kaç ay zarfında çok şeyler değişebilir, sonuç alınabilir, alınmayabilir, sözler lafta kalır diye düşünülüyordu. Ama biz çok kısa sürede, özellikle takasla zaman kaybetmemek adına peşin para vererek piyasa tabiriyle 'keş' para vererek keş ödeme yaparak, 196 milyon artı KDV ile belediyemizin mülkiyetine bu alanı geçirdik. Yani İstanbulluların oldu. Bu alan diğer özel sektörlerle görüşmelerle yapılmakta, özel mülkiyetle olan yerlerle ilgili ve böylece onlarda belediyemizin ötesine geçtikçe o alan şuanda devam eden park çalışması dahada büyütülmek suretiyle daha sonra Veli Efendi'yi de aynı alanda açıklık olarak bahsettiğimiz zaman, değerlendirdiğimiz zaman 1 milyon metrekarelik bir kent içi büyük bir park elde ediyoruz."

Kuşdili Çayırı önemli bir mesire yeri oluyor

"Geçen ayki meclis kararlarınızda Kadıköy'deki Salı Pazarı alanının yeşil alan yapılacağına dair bir karar görüşüldü. Bununla ilgili herhangi bir gelişme ya da bir adım atıldı mı?" şeklindeki soru üzerine Topbaş şunları söyledi:

"Kadıköy Kuşdili Çayırı diye bilinen geçmişte tabii yerleşimin bu kadar yoğun olmadığı bir İstanbul'da zamanında Kurbağalıdere'nin de çok temiz aktığı dönemlerde üzerinde kalan veya bahsedilen bir alan. Daha sonra betonlaştırılmış Salı Pazarı diye yıllarca burada gerçekleşmiş ve çevrenin de çok ciddi anlamda etkilendiği, trafiğin ciddi sıkıntılar çektiği bir bölgeyken biz Salı Pazarı'nı bir başka yere, daha nizami, daha doğru her türlü hizmeti alabildiği gelen vatandaşlarımızın pazara, pazarcılarında kullanabildiği alt yapısı dahil mükemmel bir tesisi ortaya çıkardık. Şu anda Salı Pazarı orada devam etmekte. Geçmişteki bu Kuşdili'ndeki pazar kurulan alandaki çöpler, pazar sonrası maalesef Kurbağalı Dere'ye boca ediliyor. Bir türlü kokudan ve pislikten geçilmiyordu. Bunu yaşamıştık. Şu anda bahsettiğimiz alanla ilgili daha önce başlatmış olduğumuz ihalesini yapmış olduğumuz bölgede önemli etkisi olacak dönüşüme sebebiyet verecek, Kadıköy'ün Moda bölgesini de önemli etkileyecek ve geliştireceğini düşündüğümüz bu projenin çalışmalarını yapmıştık. Mülkiyeti bizde olan bu araziyle ilgili bazı çevreciler üzerinde birtakım eleştiriler getirildi. Bunun üzerine biz de bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına iyi niyetlerle başlattığımız bu çalışmanın benimsenmediğini görünce benim teklifimle belediye meclisimizden 1,5 metre derinlikte dipte olmak üzere büyük ağaçlar dikilebilsin diye altında otopark olabilecek, üstünün de yeşil olabileceği gerçek anlamda betonların kaldırılarak yemyeşil bir bölge olacağı, bir park olacağı şeklinde düzenlenme talebini yaptık. Meclisimiz karar verdi. Böylece Kuşdili Çayırı artık o bölgede önemli bir mesire alanı haline gelecek. Bunun adımları atıldı. Süreç başladı."