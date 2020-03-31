1941'de Akropol'den Nazi bayrağını indiren, Yunan solunun sembol ismi Manolis Glezos hayatını kaybetti

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Yunanistan'da sol siyasetin sembol isimlerinden Manolis Glezos, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Glezos'un kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu. Pazartesi günü ölüm haberinin yayılmasının ardından binlerce kişi, Glezos için saygı mesajları yayımladı.

Glezos, 1941 yılında Yunanistan, Nazi Almanyası işgali altındayken başkent Atina'daki Akropol'deki gamalı haç bayrağını indirerek direnişin sembolü haline gelmişti. Defalarca idam cezasına çarptırılan ve ömrünün 16 yılını cezaevinde geçiren Glezos, 92 yaşında 'radikal' sol parti SYRIZA'dan Avrupa Parlamentosu'na seçilmişti. Glezos, bu seçimlerde en çok oyu alan Yunan aday da oldu. Glezos, 1963 yılında Lenin ödülüne layık görülmüştü.

Yunanistan'ın eski başbakanı ve SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras, "O sonsuza dek mücadelenin bir sembolü olacak. Bugün tüm solcular bir yetim gibi hissediyor" dedi.

Yunanistan'ın mevcut merkez sağ hükûmetinin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Nazi işgaline karşı ulusal direnişin önemli bir ismi olarak, ideolojimiz ve partimiz ne olursa olsun duruşu hepimize ilham verdi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, yazar, siyasetçi ve aktivist Glezos'un ölümü nedeniyle bayrakların yarıya indirilmesini istedi.