1940'lı yıllarda Malcolm X'in tutulduğu cezaevi hücresi, kütüphaneye dönüştürüldü

T24 Dış Haberler

ABD'li sivil haklar lideri Malcolm X'in Massachusetts'teki Norfolk Cezaevi'nde tutulduğu hücre bir kütüphaneye dönüştürüldü.

Hücre, 16 yaşında bir yetişkin olarak araba hırsızlığından yargılanan ve tutuklanan avukat Reginald Dwayne Betts'in projesi kapsamında dönüştürüldü.

Betts, projesi kapsamında ABD'deki cezaevlerinde bin tane küçük kütüphane açmayı hedefliyor.

Hedeflenen bin kütüphaneden ilki Norfolk'ta, 1940'lı yıllarda Malcolm X'in kaldığı düşünülen hücrede açıldı. X, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sivil haklar lideri, cezaevindeki günlerinde saatlerini çoğunlukla kitap okuyarak geçirdiğini belirtmişti.