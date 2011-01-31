-194 DENİZ KAZASINDA 22 KİŞİ ÖLDÜ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Türk Karasularında geçen yıl meydana gelen 194 kaza ve olay meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de kayboldu. Denizcilik Müsteşarlığı, ''2010 yılı Deniz Kazaları İstatistiği''ni açıkladı. İstanbul, Çanakkale, İzmir, Mersin, Antalya, Samsun ve Trabzon bölge müdürlüklerinden bilgilere yer verilen istatiklere göre, İstanbul'da 105, Çanakkale'de 31, İzmir'de 28, Mersin'de 10, Antalya'da 11, Samsun'da 7 ve Trabzon'da 2 deniz kazası ve olayı yaşandı. ''Yangın, çatışma, çatma-temas, karaya oturma, demir taraması, su alma, makine arızası, hatalı seyir, sürüklenme, alabora, sıhhi yardım ve tehlikeli deniz olayı, denize adam düşmesi, hava muhalefeti, iş kazası ve batma'' gibi nedenler yüzünden yaşanan 194 kaza ve olayda 22 kişi öldü, 9 kişi kayboldu, 427 kişi de kurtarıldı. 2010 yılı deniz kaza ve olaylarıyla, ölen, kaybolan ve yaralanan kişi sayısının bölgelere göre dağılımları ise şöyle: ''İstanbul'da 105 olayda; 12 kişi öldü, 5 kişi kayboldu, 279 kişi de kurtarıldı. Çanakkale'de 31 olayda; 5 kişi öldü, 26 kişi de kurtarıldı. İzmir'de 28 olayda; 2 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 59 kişi de kurtarıldı. Mersin'de 10 olayda; 1 kişi kayboldu, 8 kişi de kurtarıldı. Antalya'da 11 olayda; 1 kişi kayboldu, 49 kişi kurtarıldı. Samsun'da 7 olayda; 2 kişi öldü, 6 kişi kurtarıldı. Trabzon'da 2 olayda; 1 kişi öldü.''