1939 Erzincan depremi film oluyor

Yönetmeni şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından merakla beklenen son projesini açıkladı. Kırmızıgül, 1939 yılında meydana gelen ve 30 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Erzincan depremini beyazperdeye taşıyacak.

Kırmızıgül'ün yaptığı açıklama şöyle:

“Dört yıldır üzerinde çalıştığımız ülkemizin en yıkıcı depremlerinden biri olan 1939 Erzincan projesinin bitirmek üzereyiz. Yaşanan büyük yıkımda, cezaevinde yatmakta olan mahkûmların, savcı İzzet Akçal ve şehir halkının yaşanan gerçek dramını sizlerle buluşturacağız.”