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"1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Meclis'te, 2018'de kadınların sahne alması engelleniyor”

Oyuncular Sendikası, Meclis'te yaşananlara tepki gösterdi

29 Mart 2018 19:34

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sahnelenen ve Çanakkale Savaşı’nı konu alan oyunda kadın oyuncuların sahneye alınmaması ve merdivenlerde bekletildiği haberleriyle ilgili açıklama yapan Oyuncular Sendikası, "1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren Meclis’te, 2018’de kadınların sahne alması engelleniyor” eleştirisinde bulundu. 

‘Çağdışı’ olarak nitelendirilen müdahalenin ‘sebebinin, hangi gerekçe ile bu müdahalede bulunulduğunun ve hangi yetkililer tarafından bu talimatın verildiğinin' kamuoyuna açıklanmasının talep edildiği açıklamada, "Bu vahim duruma sebebiyet veren tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz. Başta kadın örgütleri olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını hesap sormaya ve istifa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Oyuncular Sendikası’ndan yapılan açıklamanın tam metni şöyle: 

"Dün akşam saat 20:00'de Türkiye Büyük Millet Meclisi F Blokla yer alan salonda ve yaklaşık 350 kişinin izleyici olarak katıldığı "Çanakkale Şehitleri Anma Gecesi"nde, gösteriye 1 saat kala kadın oyuncuların sahnede yer almaması yönünde bazı yetkililer tarafından gösteriye müdahale edildiği ve kadın oyuncuların sahnede görevlerini yapmak yerine, sahne kenarında merdivenlerde ya da sahne arkasında beklemeye zorlandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda da olayın yaşandığını destekleyen bilgilere ulaşılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu çağdışı müdahalenin sebebinin, hangi gerekçe ile bu müdahalede bulunulduğunun ve hangi yetkililer tarafından bu talimatın verildiğinin ivedilikle kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. 

1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren mecliste, 2018 yılında kadınların sahnede yer alması engelleniyor! Bu vahim duruma sebebiyet veren tüm yetkilileri istifaya davet ediyoruz.

Başta kadın örgütleri olmak üzere, tüm meslektaşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarını hesap sormaya ve istifa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz."

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