1930 yılından bugüne Dünya Kupası'nın gol kralları

Rusya'da gerçekleşecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası yarın (Perşembe) başlıyor.
Her Dünya Kupası'na bir futbolcu golleriyle damga vurdu ve en çok konuşulan isim oldu. 2014 yılında düzenlenen en son Dünya Kupası'nda genç futbolcu James Rodriguez, 2002 yılında efsane Brezilyalı Ronaldo, 1998 yılında Davor Suker...
İşte geçmişten bugüne Dünya Kupası'na golleriyle damga vuran krallar;
1930 Dünya Kupası - Guillermo Stabile (Arjantin): 8 gol
1934 Dünya Kupası - Oldrich Nejedly (Çekoslovakya): 5 gol
1938 Dünya Kupası - Leonidas (Brezilya): 7 gol
1950 Dünya Kupası - Ademir (Brezilya): 9 gol
1954 Dünya Kupası - Sandor Kocsis (Macaristan): 11 gol
1958 Dünya Kupası - Just Fontaine (Fransa): 13 gol
1962 Dünya Kupası - Garrincha (Brezilya): 4 gol Vava (Brezilya): 4 gol Valentin Ivanov (SSCB): 4 gol Leonel Sanchez (Şili): 4 gol Florian Albert (Macaristan): 4 gol Drazan Jerkovic (Yugoslavya): 4 gol
1966 Dünya Kupası - Eusebio (Portekiz): 9 gol
1970 Dünya Kupası - Gerd Müller (Almanya): 10 gol
1974 Dünya Kupası - Grzegorz Lato (Polonya): 7 gol
1978 Dünya Kupası - Mario Kempes (Arjantin): 6 gol
1982 Dünya Kupası - Paolo Rossi (İtalya): 6 gol
1986 Dünya Kupası - Gary Lineker (İngiltere): 6 gol
1990 Dünya Kupası - Salvatore Schillaci (İtalya): 6 gol
1994 Dünya Kupası - Hristo Stoichkov (Bulgaristan): 6 gol Oleg Salenko (Rusya): 6 gol
1998 Dünya Kupası - Davor Suker (Hırvatistan): 6 gol
2002 Dünya Kupası - Ronaldo (Brezilya): 8 gol
2006 Dünya Kupası - Miroslav Klose (Almanya): 5 gol
2010 Dünya Kupası - Wesley Sneijder (Hollanda): 5 gol Thomas Müller (Almanya): 5 gol David Villa (İspanya): 5 gol Diego Forlan (Uruguay): 5 gol
2014 Dünya Kupası - James Rodriguez (Kolombiya): 6 gol