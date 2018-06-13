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Spor

1930 yılından bugüne Dünya Kupası'nın gol kralları

Rusya'da gerçekleşecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası yarın (Perşembe) başlıyor

13 Haziran 2018 16:29

Rusya'da gerçekleşecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası yarın (Perşembe) başlıyor. 

Her Dünya Kupası'na bir futbolcu golleriyle damga vurdu ve en çok konuşulan isim oldu. 2014 yılında düzenlenen en son Dünya Kupası'nda genç futbolcu James Rodriguez, 2002 yılında efsane Brezilyalı Ronaldo, 1998 yılında Davor Suker...

İşte geçmişten bugüne Dünya Kupası'na golleriyle damga vuran krallar;

1930 Dünya Kupası - Guillermo Stabile (Arjantin): 8 gol

1934 Dünya Kupası - Oldrich Nejedly (Çekoslovakya): 5 gol


1938 Dünya Kupası - Leonidas (Brezilya): 7 gol


1950 Dünya Kupası - Ademir (Brezilya): 9 gol


1954 Dünya Kupası - Sandor Kocsis (Macaristan): 11 gol


1958 Dünya Kupası - Just Fontaine (Fransa): 13 gol

1962 Dünya Kupası - Garrincha (Brezilya): 4 gol Vava (Brezilya): 4 gol Valentin Ivanov (SSCB): 4 gol Leonel Sanchez (Şili): 4 gol Florian Albert (Macaristan): 4 gol Drazan Jerkovic (Yugoslavya): 4 gol


1966 Dünya Kupası - Eusebio (Portekiz): 9 gol


1970 Dünya Kupası - Gerd Müller (Almanya): 10 gol


1974 Dünya Kupası - Grzegorz Lato (Polonya): 7 gol

 

1978 Dünya Kupası - Mario Kempes (Arjantin): 6 gol


1982 Dünya Kupası - Paolo Rossi (İtalya): 6 gol


1986 Dünya Kupası - Gary Lineker (İngiltere): 6 gol


1990 Dünya Kupası - Salvatore Schillaci (İtalya): 6 gol


1994 Dünya Kupası - Hristo Stoichkov (Bulgaristan): 6 gol Oleg Salenko (Rusya): 6 gol


1998 Dünya Kupası - Davor Suker (Hırvatistan): 6 gol


2002 Dünya Kupası - Ronaldo (Brezilya): 8 gol


2006 Dünya Kupası - Miroslav Klose (Almanya): 5 gol


2010 Dünya Kupası - Wesley Sneijder (Hollanda): 5 gol Thomas Müller (Almanya): 5 gol David Villa (İspanya): 5 gol Diego Forlan (Uruguay): 5 gol


2014 Dünya Kupası - James Rodriguez (Kolombiya): 6 gol

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