1930 yılından bugüne Dünya Kupası'nın gol kralları

Rusya'da gerçekleşecek olan FIFA 2018 Dünya Kupası yarın (Perşembe) başlıyor.

Her Dünya Kupası'na bir futbolcu golleriyle damga vurdu ve en çok konuşulan isim oldu. 2014 yılında düzenlenen en son Dünya Kupası'nda genç futbolcu James Rodriguez, 2002 yılında efsane Brezilyalı Ronaldo, 1998 yılında Davor Suker...

İşte geçmişten bugüne Dünya Kupası'na golleriyle damga vuran krallar;

1930 Dünya Kupası - Guillermo Stabile (Arjantin): 8 gol

1934 Dünya Kupası - Oldrich Nejedly (Çekoslovakya): 5 gol



1938 Dünya Kupası - Leonidas (Brezilya): 7 gol





1950 Dünya Kupası - Ademir (Brezilya): 9 gol





1954 Dünya Kupası - Sandor Kocsis (Macaristan): 11 gol





1958 Dünya Kupası - Just Fontaine (Fransa): 13 gol



1962 Dünya Kupası - Garrincha (Brezilya): 4 gol Vava (Brezilya): 4 gol Valentin Ivanov (SSCB): 4 gol Leonel Sanchez (Şili): 4 gol Florian Albert (Macaristan): 4 gol Drazan Jerkovic (Yugoslavya): 4 gol



1966 Dünya Kupası - Eusebio (Portekiz): 9 gol





1970 Dünya Kupası - Gerd Müller (Almanya): 10 gol





1974 Dünya Kupası - Grzegorz Lato (Polonya): 7 gol



1978 Dünya Kupası - Mario Kempes (Arjantin): 6 gol



1982 Dünya Kupası - Paolo Rossi (İtalya): 6 gol





1986 Dünya Kupası - Gary Lineker (İngiltere): 6 gol





1990 Dünya Kupası - Salvatore Schillaci (İtalya): 6 gol





1994 Dünya Kupası - Hristo Stoichkov (Bulgaristan): 6 gol Oleg Salenko (Rusya): 6 gol





1998 Dünya Kupası - Davor Suker (Hırvatistan): 6 gol





2002 Dünya Kupası - Ronaldo (Brezilya): 8 gol





2006 Dünya Kupası - Miroslav Klose (Almanya): 5 gol





2010 Dünya Kupası - Wesley Sneijder (Hollanda): 5 gol Thomas Müller (Almanya): 5 gol David Villa (İspanya): 5 gol Diego Forlan (Uruguay): 5 gol





2014 Dünya Kupası - James Rodriguez (Kolombiya): 6 gol

