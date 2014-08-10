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1923'ten bu yana Köşk yolu; 19 seçim, 11 cumhurbaşkanı

Türkiye bugün 20. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında...

10 Ağustos 2014 11:53

Türkiye 20. Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında. 1923'ren bugüne kadar 19 seçim yapıldı, 11 cumhurbaşkanı seçildi. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü bu makama 4'er kez seçilirken Celal Bayar ise 3 kez seçildi.

19 seçim ve kazananların listesi şöyle:

1.1923, 1927, 1931 ve 1935 Mustafa Kemal Atatürk

2.1938, 1939, 1943, 1946 Mustafa İsmet İnönü

3.1950, 1954, 1957 Mahmut Celal Bayar

4.1961 Cemal Gürsel

5.1966 Cevdet Sunay

6.1973 Sabit Fahri Korutürk

7. 1982 Kenan Evren (referandumla)

8. 1989 Turgut Özal

9.  1993 Süleyman Demirel

10.2000 Ahmet Necdet Sezer

11.  2007 Abdullah Gül

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