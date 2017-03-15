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“1923'te darbe yapıp, Cumhuriyeti kurdular!” diyen AKP’li başkanın adı silindi

Kadıoğlu'nun adı, Ardahan'daki parktan silindi

15 Mart 2017 23:34

Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li başkanı Necmi Kadıoğlu’nun adı, Ardahan’daki parktan kaldırıldı.

Kadıoğlu, katıldığı bir referandum panelinde “1923'te de koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” demişti. 

Kadıoğlu’nun adının parktan kaldırıldığını duyuran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun Ardahan Hanak'taki parktan adı kaldırıldı!” ifadelerini kullandı.

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