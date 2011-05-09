T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ı, “Recep Bey’in yeni merakı kaset izlemek ve onu kullanmak. Yasadışı olaylara sarılmayınız. İnsanda ahlak, yasalara uymak gibi bir erdem olur. Eğer bir yerde yasadışı işlemler yapılıyorsa, bir yerlerde telefonlar dinleniyorsa onun sorumlusu sensin ey Recep. Niye bunlara izin veriyorsun?” diye eleştirdi.



CHP lideri AKP'nin 'hedef 2023'adlı kampanyası için de, 'Hedefimiz 2023 diyorlar. 1923 vizyonu olmayanların 2023 vizyonu olabilir mi' dedi.



Kılıçdaroğlu, dün Niğde’de yaptığı mitingde özetle şunları söyledi:





'1923 vizyonu olmayanların 2023’ten haberi olmaz'



Hükümetin, “Hedefimiz 2023” dediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 1923’ü bilmeyenlerin 2023’ten haberi olmayacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “Hedefimiz 2023 diyorlar. 1923 vizyonu olmayanların 2023 vizyonu olabilir mi? 1923’ü bilmeyenlerin 2023’ten haberi olmaz. 12 milyon 815 bin yoksulumuz var ama ne diyorlar? ‘İstikrar sürsün’ diyorlar, ‘yoksulluk devam etsin’ diyorlar, bunu kabul edecek misiniz?





'ABD’den destek istemeyiz'



Biz öyle gidip birilerinin dizinin dibine çökmeyiz. Kapı kapı dolaşıp, Amerika’dan destek istemeyiz. Recep Bey’e göre kamyoncuların hiçbir derdi yok. Dolar ütülüyorlar, cepleri para dolu. AKP iktidarında taşımacılık belgesi 11.5 milyar, kamyon 6 milyar lira.



Bakmayın efelenmelerine, onlardan fitil fitil soracağım hesabını. 1 milyon 700 bin öğrencinin umudunu söndüreceksin. Hâlâ kendini başbakan değil büyükşehir belediye başkanı sanıyorsun. Recep Bey’in şifresini buldum. 12 Haziran 2011 yazın, iktidar cebinize gelsin. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun umudunu söndüren bir iktidar varsa, bir sınav yapmayı bile beceremeyen bu ülkeyi yönetebilir mi? Kopya yoksa, şifre niye var?





‘Yürütme’nin başıymış



Oy pusulasını 12 milyona basıyorlar. Birisi ‘İnsaf kardeşim 12 milyona kağıt mı basılır’ diyor, itiraz ediyor. İkinci ihale 900 bin lira. Tam 13 kat fark. Hortuma bakın. AKP Genel Merkezi’ne bağlanan o hortumları kesmezsem bana da Kemal demesinler.



‘Yürüttüğün yeter’ demiştim. Dava açıyor. O mahkemeye, onun iktidarı döneminde yapılan yolsuzluklardan bir dağ oluşturacağım. Onun boyunu aşacak yolsuzluk dosyaları. Hakkını yemeyelim ‘Ben yürütmenin başıyım’ demişti. Doğru söylüyor.





'Pankarttaki şiiri okudu'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’la ilgili pankartların dikkat çektiği Niğde mitinginde coşkulu bir kalabalığa seslendi. Miting alanındaki Kazım Bükülmez isimli halk ozanının “Emekliyim ben açım / AKP geldi açıldı kıçım / Ağzımda diş kalmadı / Başımda döküldü saçım” yazılı pankartı okuyan Kılıçdaroğlu, “Bükülmez ozan böyle diyor ama Recep Bey’e göre emeklilerin durumu çok iyi” dedi.





Ak Parti’lileri ziyarete devam



Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul Fatih ve Bayrampaşa’da Ak Parti seçim irtibat bürolarına yaptığı ziyaretin ardından dün de Niğde’nin Bahçeli Beldesi’nde Ak Parti belde teşkilatını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Niğde’nin Bor ilçesindeki huzurevi ziyaretinden sonra Kemerhisar ve Bahçeli beldelerinde halkla buluştu. Kılıçdaroğlu yol üzerindeki Ak Parti Bahçeli Belde Teşkilatı önünde parti otobüsünü durdurarak otobüsten indi. Burada alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu Ak Parti bürosunda bulunanlarla da tek tek tokalaştı.





Annelere karanfil



CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dün partisinin ikinci sıra adayı Alaattin Fitoz ve diğer partililerle birlikte Yalova’nın Cumhuriyet ve Gazipaşa Caddeleri’nde, kadınlara karanfil vererek Anneler Günü’nü kutladı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak sohbet eden İnce, karşılaştığı küçük çocuklara da ‘Annenize hediye edersiniz’, genç kızlara da ‘Geleceğin anne adaylarısınız’ diyerek karanfil verdi.





