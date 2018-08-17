"1923 modelini üretemeyen ASELSAN '2023'ü üretir"

Sabah yazarı Dilek Güngör, ASELSAN'ı ürettiği 1919 ve 1920 model cep telefonlarının yeni sürümü olan 1923 modelinin üretilemediğini hatırlattı. Güngör, "Dönemin kamu otoritesi 28 Şubat'la uğraştırılmasaydı yerli telefon ürettirmeye devam ederdi. Şirket bir LG ya da Samsung olabilirdi" diyerek, "Kimbilir, belki de 1923 modelini üretemeyen şirket 2023'ü üretir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin elektronik ürünlerini boykot etme kararının ardından gözler yerli firmalara çevrildi. Sabah yazarı Güngör, ASELSAN'ın ürettiği telefonlar hakkında bugünkü (17 Ağustos 2018) yazısında şunları kaydetti:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen gün iPhone yerine Venüs'ü önerdiği konuşmasını dinlerken 21 yıl önceye gittim. Üniversiteye başladığım yıllardı. Abim Aselsan'da çalıştığı için önlerine gelen projeleri az-çok biliyordum. Cep telefonu almak istiyordum. Bana "Acele etme, Aselsan'ı bekle" dedi. İki yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından 1997'de Türkiye'nin ilk ve yerli milli telefonunu ürettiler. Ben de ilk alıcılardan biri oldum. O kadar yoğun bir talep vardı ki... 1.5 ayda Aselsan 1919 alan kişi sayısı 5.500'e çıkmıştı. "Cepleri ele geçir" reklamlarıyla piyasaya sürülen Aselsan 1919'a Azerbaycan ve KKTC'den bile talep yağıyordu. Dağıtımı kendileri yapıyor, talebe yetişemiyorlardı.

Sonra...

Sonra Aselsan'ın bugüne gelmesinde büyük emeği olan rahmetli Hacim Kamoy şirket mühendislerinden daha iyisini istedi. Tasarım değiştirildi, yazılım ve donanım daha üst seviyeye çıkarıldı. Bir yıl geçmeden Aselsan 1920 modeli üretildi. Satış ve pazarlama için KVK'yla anlaşıldı. Hatırlarsınız, o dönemde dünyada kendi telefonunu üreten ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Şimdi gördüğünüz İPhone'ların esamesi yoktu. Ericsson, Nokia ve Motorola piyasaya hakimdi. Aynı tarihlerde Nokia'nın 3310'u piyasadaydı. Cep telefonu lobilerinin etkisiyle mi yoksa milli üretim alerjisi nedeniyle mi bilmiyorum. Dağıtıcılar "Aselsan yerine Nokia var" diyerek tüketicileri başka tarafa yönlendirdi. Telefon ücreti dışında alınan kayıt parası ve yüksek maliyetler de eklenince Aselsan, 1923 modelini çıkaramadan bu işten çekildi.

Belki, dönemin kamu otoritesi 28 Şubat'la uğraştırılmasaydı yerli telefon ürettirmeye devam ederdi. Şirket bir LG ya da Samsung olabilirdi.

Geç mi kaldık derseniz... Bence HAYIR. Aselsan pil teknolojisi şirketi Aspilsan'a sürekli yatırım yapıyor. Bilkent'te çip teknolojileri üzerine çalışıyor. Pili de çipi de yerli bir telefon yapabilir. Bence ABD'nin yaptırımlarına en güzel cevap onların iç geçirdiği, bizim ise kimseye yar etmeyeceğimiz Aselsan'ı bu alana yönlendirmektir. Kimbilir, belki de 1923 modelini üretemeyen şirket 2023'ü üretir.