1923 gönüllüden rekor denemesi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde 1923 gönüllü, Atatürk Anıtı alanında bedenleri ile dev Türk bayrağı oluşturup, rekor denemesi yaptı.

29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94\'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Sarı Zeybekler Derneği öncülüğünde Cumhuriyet\'in kurulduğu 1923\'ü simgeleyen 1923 gönüllü rekor denemesine katıldı. Gönüllüler alana kırmızı ve beyaz tişörtlerle geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla çeşitli yaş gruplarından katılımcılar, kamera kaydı altında alana girdi. Birço kişi de alanın çevresinde alkışlarla katılımcılara destek verdi. Gönüllüler, alanda bedenleri ile dev Türk bayrağı oluşturdu; \'Ne mutlu Türk\'üm diyene\', \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları atıp, 10\'uncu Yıl ve İzmir Marşı\'nı söyledi.

Sarı Zeybekler Dernek Başkanı Nevzat Kurt, 1923 gönüllü sayısını bulduklarını ve 5 dakika ellerini barış güvercini şeklinde havada tuttuklarını kaydetti. Kurt, rekor için gerekli tespitlerin Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince yapıldığını belirtti.



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