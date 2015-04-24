1915'in yüzüncü yılında 'soykırımı' kabul eden ülkeler

Ermeni kıyımının 100. yılında dünya devletlerinden veya liderlerinden peşi sıra 1915'te yaşananların ‘soykırım’ olarak tanınmasına dair tasarılar ve sözlü ifadeler geliyor. Bazı ülkeler ise 1915’te Ermenilere katliam yapıldığını kabul ediyor ve ‘soykırım’ ifadesini tarihçilere bırakıyor.

Independent’ın hazırladığı harita 23 Nisan 2015 tarihine kadar kabul edilmiş tasarıları ve sözlü ifadeleri yansıtıyor.

Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Suriye, Ermeni kıyımını bu sene 'soykırım' olaraktanımış ülkeler.

Zete.com'da yayımlanan haritada kırmızılar 'soykırımı' tam olarak tanıyan ülkeleri yansıtırken krem rengi, ilgili ülkenin içindeki bazı eyalet veya bölgelerin bunu tanıdığına ancak resmi devlet duruşu olarak kabul edilmediğine işaret ediyor.

Büyük Britanya

Büyük Britanya’da Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler soykırımı tanırken İngiltere’de merkez hükümet ve kraliyet soykırımı tanımış değil.

Almanya

Almanya için ise durum farklı. 15 Haziran 2005’te parlamentoda tüm tarafların katılımıyla çıkan ortak metin, Ermenilere yönelik 1915’teki “katliamı” tanıyor ve Türkiye’ye sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapıyor. Ancak metinde soykırım ifadesi bir sefer geçiyor ve o cümlede de, “Birçok bağımsız tarihçi, parlamentolar, birçok ülke ve uluslararası organizasyonlar 1915 yılında yaşanan olayları ‘soykırım’ olarak tanımlıyor” deniyor. Almanya 2015 yılı itibariyle de hükümet tarafından soykırım ifadesini resmi olarak kullanmış değil ancak 24 Nisan 2015 tarihli parlamento oturumunda kürsüye çıkan tüm vekiller “Ermeni soykırımı” ifadesini şahsi olarak kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD’de ise birkaç eyalet hariç -Wyoming, Teksas, Iowa, Indiana, Batı Virginia, Mississippi ve Alabama- 50 eyaletin hepsinde soykırım yerel parlamentolardan geçmiş durumda. Senato ve Temsilciler Meclisi de Ermeni soykırmını tanıyan birden fazla karara imza attı. Ancak ABD devlet yönetimi ise soykırımı ‘ülkenin Ortadoğu’daki çıkarları ve bölge ortaklarıyla birlikte hareket edebilme adına’ resmen kabul etmiyor.

Kabul eden ülkeler

Ermenistan, Uruguay, Güney Kıbrıs, Rusya, Kanada, Lübnan, Belçika, Fransa, Yunanistan, Vatikan, İtalya, İsviçre, Arjantin, Slovakya, Hollanda, Venezuela, Polonya, Litvanya, Şili, İsveç, Bolivya, Çek Cumhuriyeti (15 Nisan 2015), Avusturya (21 Nisan 2015), Suriye (23 Nisan 2015)

Bu ülkelerin yanında Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da Ermeni soykırımını tanıdı.