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BBC Türkçe

1915 olayları: Trump da Obama gibi 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasında selefi Barack Obama gibi 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

24 Nisan 2017 21:50

ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü 1915 olaylarıyla ilgili yayımladığı açıklamasında, 'Büyük Felaket' anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

Trump da selefi Barack Obama gibi 'soykırım' ifadesini kullanmayarak açıklamasında olayları tanımlamak için 'Meds Yeghern' dedi.

Trump yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 20'nci yüzyılın en kötü kitesel mezalimlerinden biri olan Meds Yeghern boyunca acı çekenleri hatırlıyor ve anıyoruz.

1915 yılının başında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü."

Trump, ABD'de ve dünyanın dört bir yanında, çok fazla kişinin çektiği acı ve masum hayatların kaybedilmesi anısına yas tutan Ermeni toplumunun yanında olduğunu söyledi.

Trump, mesajın sonunda ise, "Türklerin ve Ermenilerin, daha adil ve hoşgörülü bir gelecek kurmak adına önemli bir adım olarak bu acı dolu geçmişi kabul edip yüzleşme çabalarını sıcak karşılıyoruz" dedi.

Trump'ın 24 Nisan'da gerçekleşen anma törenleriyle ilgili mesajında ne diyeceği büyük bir merakla bekleniyordu.

ABD Temsilciler Meclisi'nden 80'i aşkın kişinin Trump'a mektup göndererek 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını istemesi, gözlerin Beyaz Saray'a dönmesine yol açmıştı.

Bir önceki devlet başkanı Obama ise başkanlık kampanyası boyunca 1915 olayları 'soykırım' olarak tanıyacağını söylese de başkanlığı döneminde bu tutumdan kaçındı.

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