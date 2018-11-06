1915 katliamı tanıklarından Kürdyan hayatını kaybetti

1915 Ermeni katliamı tanıklarından hayatta kalanlardan Sirvart Kirişçiyan Kürdyan, 27 Ekim’de Kanada Toronto’da hayatını kaybetti.

27 Ekim’de ikamet ettiği Kanada’nın Toronto kentinde hayatını kaybeden Kirişçiyan Kürdyan 106 yaşındaydı.

Kirişçiyan Kürdyan’ın cenaze töreni, Toronto Surp Yerortutyun Kilisesi’nde düzenlendi.

Kimdir?

Agos gazetesinin haberine göre Sirvart Kirişçiyan Kürdyan, 1912 yılında Erzurum’da Yeğişe Kirişçiyan ve Yepraksi çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelir.

Altı çocuğun en küçüğü olan, ancak 3 kardeşini hastalık nedeniyle kaybeden Kirişçiyan Kürdyan, 1915’te 3 yaşındayken annesi ve iki kardeşiyle Musul’a gitmek zorunda kalır, babasını ve kardeşlerinden birini 1915 katlaimında kaybeder.

Savaştan sonra Kirişçiyan Kürdyan’ın annesi Halep’e taşınmaya karar verir.

Kirişçiyan Kürdyan cüzzam geçirip kör olma tehlikesi yaşayınca Katolik Yetimhanesi’ne yerleştirilir. Bu durumu öğrenen annesi onu yetimhaneden alır ve Kirişçiyan Kürdyan daha sonra Kilikya Okulu’nda okur.

Ablası Araksi’nin 23 yaşındayken hayatını kaybetmesinin ardından 15 yaşında bir başka Erzurumlu Haçik Kürdyan ile evlenir.

Haçik Kürdyan Suriye’deki çöl yollarında kamyon şoförlüğü yaparken, Kirişçiyan Kürdyan tığ ve nakış işleri yapar ve bu alanda Halep’in tanınmış isimlerinden biri olur.

Ardından dört çocuk sahibi olan çift, 1960’lı yıllarda Lübnan’ın Beyrut kentine taşınır, ancak Haçik Kürdyan 1974’te burada hayatını kaybeder.

Kirişçiyan Kürdyan, 1991’da ailesiyle birlikte Kanada Toronto’ya taşınır ve 102 yaşına dek Kanada ile Ermenistan’daki kiliseler için nakış ve tığ işleri yapmaya devam eder.

102 yaşındayken kendisini yaşadığı bölgedeki bir rahip ziyaret eder ve tekrar yaşayabilse ne isteyeceği sorulur. Kirişçiyan Kürdyan, “Bir çocukluğum olsun isterdim, hiç olmadı” yanıtını verir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürüttüğü sırasında 1915 katliamı için “Acılarını anlamak ve paylaşmak insanlık vazifesidir” demişti.