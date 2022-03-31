Adalet Atlası’nın yeni bölümü yayında: 1915 Felaketi yeraltından nasıl çıkarılıyor? 

Adalet Atlası podcast serisinin bugün yayınlanan “Define hayaliyle kolektif gasp” başlıklı bölümünde tarihçi Mehmet Polatel, sosyolog Kübra Kurt Çalışkan ve hukukçu Kasım Akbaş, mülkiyet hakkını ve ihlalini definecilikten yola çıkarak anlatıyor. Bölümde, definecilerin yerin altında ne aradığı, onlara musallat olan hayaletler ve özünde yağmacılık olan bu alanın meşruiyetini tarih ve hukuktan nasıl aldığı ele alınıyor.

Oyuncu Berkay Ateş’in Van’da define arayan bir kazıcıyı seslendirmesiyle açılan bölümü dinlemek için:

Anadolu Kültür’ün hazırladığı ve Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtı aranan bazı sorular şöyle:

Definecilerin zenginleşme hayalleriyle temas ettikleri kimlerin gömüleri? Yağmanın tarihi 1915’e nasıl uzanıyor? Tehcir sürecinde Ermenilerin mallarını korumalarının tek yolu nasıl gömmek oldu? Hukuk bu süreçte nasıl bir suç aracına dönüştü? Ulus devletin yerin üstünde olmasını istemediklerinin mallarını defineciler bugün yerin altında nasıl gasp ediyor? İmamlar, köylüler suça nasıl ortak oluyor? Bugün başka kimlerin mülkiyet hakkı, nasıl ihlal ediliyor?

Adalet Atlası’nın “Define hayaliyle kolektif gasp” kaydı ve önceki bölümleri Spotify, YouTube ve Apple Podcasts üzerinden dinlenebilir.