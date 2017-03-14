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Yaşam

1915 Çanakkale Köprüsü'nün temel atma töreni 18 Mart'ta

Köprü orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak

14 Mart 2017 11:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart’ta 2023 metrelik açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelini atacak.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Çanakkale Deniz Savaşları’nın yıldönümünde düzenlenecek tören, Cumhurbaşkanı ile Başbakan’ın referandum mitingleri kapsamında birlikte katılacağı ikinci program olacak. Erdoğan ile Yıldırım, Çanakkale’de önce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenlerine katılıp, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temelini atacak. Gelibolu ile Lapseki arasında inşa edilecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün orta açıklığı, cumhuriyetin 100. kuruluş yılını simgeleyecek şekilde 2023 metre olarak tasarlandı. Köprü bu orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. 

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanBaşbakanBinali Yıldırım18 Mart1915 Çanakkale Köprüsü

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