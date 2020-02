1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'yunus' molası

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- 1915 ÇANAKKALE Köprüsü için Gelibolu ilçesinin Sütlüce, Lapseki\'nin Şekerkaya mevkisinde kurulan şantiyelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çevreye karşı da hassas davranılıyor. Boğaz\'da av peşindeki yunusların, köprü ayakları için kazık çakımının yapıldığı alandaki su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi özel önlem alındı. Dubadaki görevliler, dürbünle gün boyu gözlem yapıyor, alana 500 metreden fazla yaklaştığı tespit edilen yunusların geçişi için çalışmalara ara veriliyor.

Avrupa Yakası\'nda Gelibolu ilçesinin Sütlüce, Asya Yakası\'nda ise Lapseki\'nin Şekerkaya mevkisi arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarında, çevreye karşı her türlü hassasiyet göz önünde tutuluyor. Çanakkale Boğazı\'nda, bugünlerde Karadeniz\'den Akdeniz\'e giden palamut ve lüfer sürülerini takip eden yunusların çalışmalardan etkilenmemesi için de önlemler alındı.

Bu kapsamda, köprünün kule ayakları için deniz tabanına kazık çakımının yapıldığı dubada, Boğaz\'da avlarının peşinden giden yunuslar için gözlemciler görevlendirildi. Dürbün ile denizi izleyen görevliler, yunuslar çalışma bölgesine 500 metreden fazla yaklaştığında alarm veriyor ve çalışmalar durduruluyor. Yunusların deniz tabanına kazıkların çakılması sırasında ortaya çıkan su altı gürültüsünden olumsuz etkilenmemesi için şimdiye kadar çalışmalara toplamda 2 saatlik ara verildiği belirtildi. Böylelikle, avlarının peşindeki yunusların köprü inşaatı bölgesinden geçişine imkan tanındı. Yunusların gece geçişleri için de pasif akustik izleme cihazıyla önlem alındığı öğrenildi.

DÜNYANIN EN UZUN KÖPRÜSÜ

2023 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında \'Dünyanın En Büyük Orta Açıklıklı Asma Köprüsü\' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü, 770\'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülüyor. Köprü, 2x3 trafik şeritli olacak. Tabliyenin yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülürken, tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alacak. Köprünün her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak.



