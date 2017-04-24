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1915 anması 19.15'te Tünel'de

24 Nisan için İstanbul'da 3 anma düzenlenecek

24 Nisan 2017 17:42

'Ermeni Katliamı’nda hayatını kaybedenler, soykırımın 102. yıldönümünde İstanbul’da çeşitli etkinliklerle anılacak.

İlk etkinlik saat 12.00’de Sultanahmet’te 102 yıl önce sürgün edilen Ermeni aydınlarının tutulduğu ve bugün Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet gösteren cezaevi önünde düzenlendi.

Bianet'te yer alan habere göre, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon tarafından düzenlenecek etkinliğe Avrupa Irkçılık Karşıtları Taban Hareketi (EGAM), aralarında Avrupa Parlamentosu üyelerinin de bulunduğu, Avrupa ırkçılık karşıtı kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir heyet de katılacak. 

Ermeni Soykırımı’nın 96. yıldönümünde zorunlu askerlik yaparken öldürülen Sevag Balıkçı için saat 15.00’te Şişli Ermeni Mezarlığı’nda anma yapılacak. 

Son olarak akşam saat 19.15’te 24 Nisan’ı Anma Platformu tarafından Taksim Tünel Meydanı’nda “102 yıl oldu, yüzleşin” çağrısında bulunulacak.

 

 

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