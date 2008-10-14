'Türk Fotoğrafında 50 Yıl' sergisi

1870'lerden itibaren Osmanlı aydınlarının uğrak yeri olan Paris'in siyasi ve kültürel ortamını İkinci Meşrutiyet'e etkisini göz önüne alarak irdeleyen '1908 İhtilali'ne doğru Osmanlılar'ın Paris'i' sergisi Osmanlı Bankası Müzesi'nde açıldı.Serginin açılışı öncesinde, serginin küratörlüğünü üstlenen Edhem Eldem, slayt gösterisi eşliğinde, serginin oluşması süreciyle ilgili bilgi verdi.Eldem, İkinci Meşrutiyet'in ilan edildiği tarihin 100'üncü yıl dönümü olan bu yıl değişik etkinlikler yapıldığını, ancak bu olayın ardından gelen hem kötü hem iyi şeyler olduğu için kutlama yerine değişik bir etkinlikle bu tarihi anmak istediklerini söyledi."1908'i anlatmak yerine ona giden yolu anlatmak üzere yoğunlaşmayı tercih ettik" diyen Eldem, İkinci Meşrutiyet sürecini 1870'li yıllardan itibaren Paris'e giden ve dönemin Paris'inin siyasi ve kültürel ortamından etkilenenaydınların gerçekleştirdiğini, bu nedenle de o dönemin Paris'ini tüm unsurlarıyla bir sergiyle anlatmak istediklerini dile getirdi.Serginin en büyük özelliğinin hiçbir orijinal malzeme bulunmaması olduğunu anlatan Eldem, sergide Paris'teki hayatı, görsel unsurlar, fotoğraflar ve belgelerin kopyalarıyla anlatmaya çalıştıklarını belirtti.Eldem, "Paris'in asıl önemi 1860'lardan sonra Osmanlı aydınları için siyasi bir çekim merkezi olmasıdır. Bu tarihten sonra Avrupa'dan, özellikle Paris'ten alınan siyasi düşüncelerle bir muhalefet gelişmiştir. İttihat ve Terakki dediğimiz Genç Osmanlıların oluşturduğu yeni bir akım meydana gelmiştir. Paris'in siyasi yaşamının kentte gördükleri izleri onlar için bir anlamda hacca gitmek gibiydi" şeklinde konuştu."1908 İhtilaline Doğru Osmanlıların Paris'i" sergisi, Paris'te sürgünde yaşayan Osmanlıların hayatını gözler önüne seriyor. Sergi, dönemin Fransız polisinin raporlarından da yararlanarak bu insanların Paris'te nerede ve nasılyaşadıklarını, İkinci Meşrutiyet'in Fransız basını tarafından nasıl yansıtıldığını ele alıyor.François Georgeon tarafından gerçekleştirilen "Jön Türkler'in Paris'i" adlı 45 dakikalık belgeselin de izlenebileceği sergi, 31 Aralık 2008 tarihine kadar gezilebilecek.