1907 ÜNİFEB yaklaşık 5 bin kişi ile Ata'nın huzuruna çıktı

Ali Koç ve dernek yöneticileri de bu organizasyona katılım gösterdi

Ankara,(DHA) -

1907 ÜNİFEB, ilkini 2004 yılında gerçekleştirdiği ve bu yıl 14\'üncüsünü düzenlediği Geleneksel 10 Kasım Anıtkabir Ziyareti\'ni yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ve dernek yöneticileri de bu organizasyona katılım gösterdi.

Türkiye\'nin ve yavru vatan Kıbrıs\'ın dört bir yanındaki 62 farklı üniversiteden yaklaşık 5 bin 1907 ÜNİFEB üyesi her 10 Kasım\'da olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü andı. Sabahın erken saatlerinde Ankara Tandoğan Meydanı\'nda toplanan birlik üyeleri, kortej halinde Anıtkabir\'e yürüyüşe geçti. Aslanlı yolu takip ederek Atanın ebedi istirahatgahına ulaşan üyeler, mozoleye çelenk bıraktı. Kabir ziyaretinin ardından Anıtkabir\'in önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile organizasyon tamamlandı.

1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tabak, ziyaretin ardından \"Gelenekselleşen 10 Kasım Anıtkabir ziyaretleri, birliğimizin en önemli organizasyonlarından bir tanesidir. Bu organizasyonu gerçekleştirirken çok ciddi bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Sonunda oluşan tabloda, katılan katılamayan tüm üyelerimiz büyük bir gurur yaşıyor. Organizasyonda bize desteğini hiç esirgemeyen 1907 Fenerbahçe Derneği\'ne ve Türkiye ile Kıbrıs\'ın dört bir yanından uzun yolculuklar ile Anıtkabir\'e gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)