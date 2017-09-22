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Spor

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25'inci yılı kutlandı

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kuruluşunun 25'inci yılı İstanbul Four Seasons Otel'de kutlandı

22 Eylül 2017 02:47

Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bıraktı

1907 Fenerbahçe Derneği\'nin kuruluşunun 25\'inci yılı İstanbul Four Seasons Otel\'de kutlandı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen kutlamada spor, sanat ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.
25\'inci yıl kutlamasında kürsüye çıkan Ali Koç, 13 yıldır sürdürdüğü 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı. Koç, \"Başkanlığı bırakma nedenim 2018 Mayıs ayında yapılacak olan Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimlerinin şeffaf bir ortamda yapılması. Sosyal medyada bana sahip çıkan, destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu süreç kolay bir süreç olmayacak. Rica ediyorum, benden duymadığınıza inanmayın\" diye konuştu. Ali Koç\'un açıklama yaptığı sırada birçok kişi \"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon\" şeklinde tezahürat yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kutlamadan detaylar
-Ali Koç açıklamalar
-Davetlilerin Otel\'e girişinden detaylar

İSTANBUL, (DHA)

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