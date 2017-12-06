1907 Fenerbahçe Derneği, basketbol karşılaşmasında yaşanan olaylar ile ilgili açıklama yaptı

İSTANBUL, (DHA)- 1907 Fenerbahçe Derneği, Trabzonspor-Fenerbahçe Doğuş basketbol karşılaşmasında yaşanan şiddet olaylarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Değerli sporseverler,

Basketbol Süper Ligi\'nin 9\'uncu haftasında takımımız Fenerbahçe Doğuş ile Trabzonspor Basketbol Kulübü arasında oynanan mücadele esnasında sporda şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Maçın daha başlangıcı itibariyle salonda açılan kabul edilemez çirkin ifadeler ile dolu pankart, maç esnasında sporcularımıza yapılan fiili saldırılar ve maçın ardından Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu\'nun camiamızı hedef alan hakaret dolu açıklamaları, şiddet olaylarının anlık bir tribün refleksi olarak kabul edilmesinin önüne geçmektedir.

Spor yöneticisi olmanın sorumluluğunu içselleştirmeyi başaramadığı açıkça belli olan Abiş Hopikoğlu, maç sonrasında yaptığı açıklamalar ile camiamıza ve başkanımıza hakaret dolu cümleler ile saldırmıştır.

Ülkemizde son birkaç yılda yaşanan tüm gelişmeler, kulübümüzün 3 Temmuz sürecinde FETÖ\'nün mağdurlarından olduğunu, buna karşı verdiği tarihi direnişinde ne kadar haklı ve oldukça büyük bir kumpasa maruz bırakıldığını kanıtlamaktadır. Türk adaletinin verdiği son kararlar da açık bir şekilde bu durumu göstermektedir. Toplumumuzun büyük bir kısmı tarafından artık kabul edilmiş olan kumpas gerçeğine ve alınan son yargı kararlarına rağmen, Abiş Hopikoğlu\'nun iftira ve hakaret dolu açıklamalarını anlamlandırmak mümkün değildir.

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna açıkça aykırı olan Abiş Hopikoğlu\'nun sorumsuzca yaptığı açıklamalar ayrıca sporda kin ve nefretin boyutlarını artırmaya sebep olmaktadır. Bu doğrultuda, Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu\'nu camiamızı ve başkanımızı hedef alan sözleri sebebiyle kınıyor ve spor yöneticisi olmanın sorumluluğunda davranmaya davet ediyoruz.\"