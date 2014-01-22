Galatasaray, dünyada bir ilki gerçekleştirdi

2013 yılında kurulan 1905 Kültür ve Sanat Derneği'nin açılış balosu Hilton Convention Center'da gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Faruk Süren, Mehmet Cansun, Yönetim Kurulu Üyeleri ve camianın önde gelen isimlerinin yer aldığı gecede bir müzayede de düzenlendi.

Formaların değeri

Gecede yapılan forma müzayedesinde;

Burak ve Muslera formaları 4'er bin, Selçuk ve Sneijder'in formaları 5'er bin, Drogba'nın forması ise 6 bin liraya satıldı.

Formaların dışında gecede bir birinden değerli 23 eser meraklısıyla buluştu.

Müzayedede Ünal Aysal ve eşi Fani Aysal, Drogba'nın dev yağlı boya resmini 15 bin liraya satın alırken, aldıkları diğer resimler ve Osmanlı Turası için de 51 bin lira ödediler.

'Camianın yeni üyesi 1905 Kültür ve Sanat Derneği'

Başkan Ünal Aysal, ''Galatasaray Ailesinin mutlu akşamlardan bir tanesini yaşıyoruz. Dostlarımızla hep beraber buradayız. Galatasaray'da iyi günler hep böyle tekrarı gelerek devam edecek. 1905 Kültür ve Sanat Derneği bizim yeni bir üyemiz. Camiamıza yeni katılan bir üye. Özellikle sanat konusunda temsilcimiz, sanata dönük faaliyetlerin ve çalışmaların merkezi olacak. Bu akşam bunun için buradayız" dedi.

Kültür ve sanat programı oluşturan ilk kulüp GalatasaraySK

Dernek, Galatasaray'ı, sadece Türkiye’de değil, dünyada da, bir kültür ve sanat programı oluşturan ilk spor kulübü niteliğine kavuşturdu. Derneğin ana hedefinin, spor yanında, kültür ve sanat aktivitelerini desteklemek ve Galatasaray’ın içinden yetişen kültür ve sanat insanlarını sanatseverlerle buluşturmak olduğu açıklandı.