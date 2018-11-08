1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin başkanı Vahap Tanrıverdi oldu

Vahap Tanrıverdi: \"Temel amacımız Galatasaray\'a destek olmak\"

\"Fenerbahçe\'nin olayları bilinçli yaptığını düşünüyorum\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği\'nin Türk Telekom Stadyumu\'nda yapılan seçiminde başkanlığa Vahap Tanrıverdi seçildi.

Yeni başkan Tanrıverdi, \"Kültür Sanat Derneği yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteren iki ana dernekten biridir. Bu yüzden mabedimiz olan Galatasaray Stadı\'ndayız. Amacımız, önümüzdeki dönemde Galatasaray\'la ilgili bir takım faaliyetler, destekler yapmak ve Galatasaray\'ın kültür derneklerinin hepsini bir araya getirmek. Tabii bunların yanında da Galatasaray\'a faydalı olacak bir takım çalışmalar yapmak için buradayız\" dedi.

Galatasaray\'a faydalı olabilmek adına faaliyetler yapacaklarını belirten Tanrıverdi, \"Yeni yönetimimizle birlikte Galatasaray\'ın branşlarından birine ciddi anlamda destek vermek için buradayız. Lise bünyesinde başkanımız ve eğitim vakfıyla yapacağımız ciddi bir sanatsal aktivite projemiz var. Bunu liseyle birlikte yapıyorduk zaten ama sadece lisenin öğrencileriyle yapıyorduk. Şimdi temel amacımız Galatasaraylı bütün sanatçıları bir araya getirecek geniş çaplı bütün Galatasaraylı üyelerin katılacağı bir faaliyette bulunup en azından bir araya getirip bir hafta sonu Galatasaraylı bütün üyeleri futbol, spor motivasyonundan çıkarıp sanatsal faaliyetlere yönlendireceğiz. Onun dışında arkadaşlarımızın da bir projesi var ancak onu şimdi konuşmayalım. Biz bu yönetimle Galatasaray\'a ciddi destekler vereceğimizi umuyoruz. Çünkü temel amacımız Galatasaray ve Galatasaray\'a destek olmak\" ifadelerini kullandı.

\"FENERBAHÇE\'NİN OLAYLARI BİLİNÇLİ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayları da değerlendiren Vahap Tanrıverdi, \"Ben Fenerbahçe\'nin çok kötü bir dönemde gelip orada bu olayları bilinçli yaptığını düşünenlerdenim. Bizi getirdi ve o tuzağın içine attı. Kendisi belki buradan fayda sağlayıp bizi de çukura atmaya çalıştı. Ama ben Galatasaray\'ın, yönetiminin ve Fatih Terim\'in bunun altından kalkacağına ve bunun birlik ve beraberliğimizle değerlendireceğimize ve atlatacağımıza inanıyorum. Bu yüzden de çok önemsemiyorum. Umarım az cezayla atlatırız\" açıklamasında bulundu.

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